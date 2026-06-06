Johannas Wadephulas žada Ukrainai nepajudinamą paramą

Supratome naujausią V. Putino pareiškimą ir darome „vienintelę teisingą ir reikalingą išvadą: mūsų parama Ukrainai yra ir bus nepajudinama“, pareiškė J. Wadephulas žurnalistams per savo vizitą Meksikos sostinėje Meksike.
„Kuo greičiau V. Putinas sės prie derybų stalo, tuo greičiau liausis mirtys. Ne tik civilių gyventojų ir žmonių Ukrainoje, bet, beje, ir rusų karių“, pabrėžė ministras. Kartus jis dar kartą pareikalavo įtraukti europiečius į galimas derybas. Europa esą turi jose vaidinti vaidmenį.
„Viena yra aišku: Vokietija 100 proc. remia Ukrainą“, – akcentavo J. Wadephulas.
V. Putinas prieš tai atmetė atvirame laiške V. Zelenskio pasiūlytą tiesioginį susitikimą.
„Nematau tam prasmės“, – sakė V. Putinas Tarptautiniame ekonomikos forume Sankt Peterburge. Prieš tokį viršūnių susitikimą esą pirmiausiai turi būti susitarta dėl ilgalaikio konflikto sprendimo.
(be temos)
(be temos)