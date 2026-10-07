JT: dauguma pernai į Europą atvykusių vaikų migrantų keliavo vieni

Iš 31,1 tūkst. vaikų, praėjusiais metais migracijos keliais atvykusių į Europą, daugiau kaip 20 tūkst. nelydėjo tėvai ar globėjai, trečiadienį bendroje ataskaitoje paskelbė JT vaikų, migracijos ir pabėgėlių organizacijos. Jos perspėjo dėl išnaudojimo ir smurto, su kuriais vaikai susiduria kelionėje.
„Ši ataskaita rodo, kokį didelį smurto ir išnaudojimo pavojų jie patiria, kai saugių kelių galimybės yra ribotos ir jiems tenka kliautis žmonių kontrabandininkais, – pareiškė Tarptautinės migracijos organizacijos (IOM) generalinė direktorė Amy Pope. – Nė vienas vaikas neturėtų vienas susidurti su tokia rizika.“
Bendras jūra ir sausuma į Bulgariją, Kiprą, Graikiją, Italiją, Maltą ir Ispaniją atvykusių vaikų skaičius, palyginti su 2024 m., sumažėjo 25 proc., tačiau nelydimų vaikų dalis išaugo nuo 51 iki 67 proc.
Daugiau kaip 12 tūkst. nelydimų vaikų atvyko į Italiją. Pagrindinės jų kilmės šalys buvo Egiptas, Eritrėja, Bangladešas, Somalis ir Sudanas. Į Ispaniją atvyko daugiau kaip 4,7 tūkst. nelydimų nepilnamečių, daugiausia iš Alžyro, Maroko, Malio ir Senegalo.
„Šios kelionės pavojingos“, – pabrėžė IOM. Beveik pusė organizacijos apklaustų 15–24 metų migrantų nurodė kelionėje patyrę fizinį smurtą, ypač Libijoje.
„IOM ragina Europos Sąjungos valstybes nares priimant bet kokį sprendimą pirmiausia atsižvelgti į vaiko interesus, užtikrinti galimybę laiku gauti pagalbą ir niekada nesulaikyti vaikų vien dėl su migracija susijusių priežasčių“, – teigiama pranešime.
Naujausi komentarai