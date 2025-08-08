JT vadovas Izraelio planą dėl Gazos miesto vadina pavojinga eskalacija

„Generalinis sekretorius yra labai susirūpinęs dėl Izraelio vyriausybės sprendimo „perimti Gazos miesto kontrolę“. Šis sprendimas reiškia pavojingą eskalaciją ir kelia pavojų, kad jau ir taip katastrofiškos pasekmės milijonams palestiniečių dar labiau pablogės“, – sakoma A. Guterreso atstovo spaudai paskelbtame pareiškime.
Anksčiau pranešta, kad Izraelio saugumo kabinetas patvirtino ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) pasiūlytą planą, pagal kurį kariuomenė perims Gazos miesto kontrolę.
Pagal planą, kuriame žadama nugalėti islamistų grupuotę „Hamas“ Gazos Ruože, Izraelio kariuomenė „ruošis perimti Gazos miesto kontrolę, kol civiliams gyventojams skirstys humanitarinę pagalbą už kovos zonų ribų“, teigiama pareiškime.
Ketvirtadienį sukvietęs savo saugumo kabinetą B. Netanyahu sakė, kad Izraelis planuoja visiškai perimti Gazos Ruožo kontrolę, bet nesiekia jo valdymo.
Kritikos šiam Izraelio planui, be kitų, jau pažėrė Europos Sąjunga (ES), Vokietija, Belgija, Kinija, Jungtinė Karalystė bei JT. Turkija paragino tarptautinę bendruomenę užkirsti kelią minimam Izraelio planui.
„Hamas“ pareiškė, kad Gazos miesto užėmimas reikštų įkaitų, kurie vis dar laikomi palestiniečių teritorijoje, „paaukojimą“.
