Jungtinėje Karalystėje antrus metus iš eilės fiksuota karščiausia vasara istorijoje

Šalį ištisas savaites kankino viena po kitos sekusios karščio bangos ir sausra.
„2026 metų vasara preliminariai yra šilčiausia JK vasara per visą stebėjimų istoriją, o dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos sezono vidutinė temperatūra yra maždaug 130 kartų didesnė“, – teigė „Met Office“.
Vidutinė temperatūra šalyje birželio–rugpjūčio mėnesiais siekė 16,5 laipsnio Celsijaus ir pagerino ankstesnį, 2025 metais užfiksuotą 16,1 laipsnio rekordą, pranešė tarnyba.
Pasak jos, tokie alinantys karščiai tapo kur kas „labiau tikėtini dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos poveikio“.
Remiantis naujienų agentūros AFP atlikta Europos Sąjungos (ES) „Copernicus“ klimato kaitos tarnybos duomenų analize, maždaug 33 šalyse, nuo Vakarų Europos iki Sahelio ir Centrinės Amerikos, šiais metais užfiksuotas karščiausias liepos mėnuo nuo stebėjimų pradžios.
JK užfiksavo antrą karščiausią liepą istorijoje, o Anglijoje kiek anksčiau šią vasarą buvo užregistruotas šilčiausias birželis – per stiprias karščio bangas buvo pasiekti keli temperatūros rekordai.
Beveik trims ketvirtadaliams Anglijos ir visam Velsui smogė sausra, o kritulių kiekis sumažėjo iki minimumo.
„Šie rekordai dabar gerinami vis dažniau, o tai rodo žmogaus sukeltos klimato kaitos įtaką temperatūrai, kurią jaučiame JK“, – sakė Amy Doherty iš „Met Office“.
„Ypač pastebima tai, kiek daug viršijome ankstesnį vasaros vidutinės temperatūros rekordą, pasiektą tik praėjusiais metais“, – nurodė ji.
Klimato ekspertai taip pat įspėjo vyriausybę, kad JK nėra pasirengusi klimato kaitos padariniams, nes namai ir viešoji infrastruktūra nėra pritaikyti šiltesnėms bei sausesnėms vasaroms.
JK Sveikatos saugumo agentūros duomenimis, rekordinės karščio bangos gegužę ir birželį Anglijoje lėmė apie 2 877 perteklines mirtis – beveik dvigubai daugiau nei per visą 2025 metų vasarą.
„Klimato prognozės rodo, kad vasaros JK ir toliau šiltės – ši tendencija jau akivaizdi iš stebėjimų“, – pridūrė „Met Office“.
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