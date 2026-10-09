Juodkalnijoje sulaikytas įtakingas Rusijos karo propagandistas

Sirijoje tarnavęs buvęs Rusijos kariuomenės karys M. Zvinčiukas (35 m.) yra ieškomas JAV institucijų dėl įtariamo kišimosi į rinkimus. Europos Sąjunga (ES) jam taip pat yra pritaikiusi sankcijas už prorusiškos propagandos skleidimą.
„Galime patvirtinti, kad projekto vadovas Michailas Zvinčiukas iš tiesų buvo sulaikytas Juodkalnijoje kartu su kitais Rusijos piliečiais“, – platformos „Telegram“ kanale paskelbtame pranešime nurodė „Rybar“.
Apie jo sulaikymą anksčiau pranešė dienraščio „Vijesti“ naujienų portalas, remdamasis neįvardytais šaltiniais saugumo struktūrose. Pasak portalo, taip pat buvo sulaikyta jo žmona ir dar trys asmenys.
Šaltinių teigimu, sulaikytieji planavo kurti dokumentinį filmą, kuriame kritikuojamos Juodkalnijos pastangos suartėti su ES. Toks filmas būtų turėjęs „neigiamų pasekmių turizmui, ekonominiam stabilumui ir Juodkalnijos nacionaliniams interesams“, laikraščiui sakė šaltiniai.
Ši 620 tūkst. gyventojų turinti Balkanų valstybė siekia iki metų pabaigos užbaigti stojimo į ES derybas.
Juodkalnijos ministras pirmininkas Milojko Spajičius pasidžiaugė „sėkminga operacija, per kurią buvo sulaikytas informacinio tinklo „Rybar“ vadovas“.
„Žinia (...) aiški: institucijos atlieka savo darbą, Juodkalnija gina savo interesus ir niekam neleisime kelti grėsmės mūsų europinei ateičiai“, – pridūrė jis.
„Rybar“ teigė, kad grupės nariai „šalyje buvo teisėtai ir oficialiai“ ir planavo filmuoti Cetinės vienuolyne, kuris priklauso Serbijos Stačiatikių Bažnyčiai.
Už informaciją apie M. Zvinčiuką ir kelis kitus „Rybar“ darbuotojus Vašingtonas buvo pasiūlęs 10 mln. JAV dolerių atlygį.
ES jam pritaikė sankcijas dėl veiksmų, kurie, Bendrijos teigimu, „kenkia Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei bei kelia jiems grėsmę“. Jis taip pat kaltinamas skleidęs „dezinformaciją ir prokremlišką propagandą apie karą“.
Karo tinklaraštininkai Rusijoje sparčiai išpopuliarėjo prasidėjus karui Ukrainoje, kai Gynybos ministerija ir pareigūnai beveik neteikė informacijos apie padėtį fronte.
Turėdami neviešos informacijos iš kariuomenės ir Gynybos ministerijos, jie, nepaisant griežtos cenzūros, galėjo gana laisvai aptarinėti ir kritikuoti Rusijos karines nesėkmes, paprastai ragindami vykdyti agresyvesnius karo veiksmus.
2023 m. M. Zvinčiukas naujienų agentūrai AFP sakė, kad savo veikla padeda „ginti“ Rusiją.
„Pakilome ginti savo tėvynės informacinėje erdvėje. Tapome jos skydu“, – tuomet sakė jis.
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