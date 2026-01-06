 Kadyrovas paskyrė savo sūnų Achmatą Čečėnijos vicepremjeru

2026-01-06 12:57
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Čečėnijos lyderis Ramzanas Kadyrovas pirmadienį pareiškė paskyręs savo 20 metų sūnų Achmatą Kadyrovą laikinuoju respublikos ministro pirmininko pavaduotoju, pranešė laikraštis „The Moscow Times“.

Kadyrovas paskyrė savo sūnų Achmatą Čečėnijos vicepremjeru / Scanpix nuotr.

A. Kadyrovas išlaikys Čečėnijos kūno kultūros ir sporto ministro pareigas, kurias jis pradėjo eiti 2024 m., būdamas 18 metų. Nuo 2024 m. žiemos jis taip pat ėjo regiono jaunimo reikalų ministro pareigas.

R. Kadyrovas taip pat teigė, kad laikinuoju ministro pirmininko pavaduotoju paskyrė Čečėnijos nacionalinės politikos, užsienio santykių, spaudos ir informacijos ministrą Achmedą Dudajevą.

A. Kadyrovo paskyrimas nėra pirmas kartas, kai R. Kadyrovas į oficialias pareigas skiria vieną iš savo vaikų.

Jaunesnysis Achmato brolis, 18 metų Adamas Kadyrovas, per pastaruosius dvejus metus užėmė mažiausiai septynias oficialias pareigybes. Pirmą kartą jis buvo paskirtas tėvo apsaugos vadovu 2023-aisiais – tais pat metais, kai liūdnai pagarsėjo paauglio kalinio, apkaltinto Korano deginimu, užpuolimu.

49 metų R. Kadyrovas valdo Čečėniją nuo 2007 m., turėdamas didelę autonomiją mainais už ištikimybę Kremliui. Išeivijos žiniasklaidos priemonės dokumentuoja prabangų šeimos gyvenimo būdą, įskaitant prabangių automobilių parką, brangius laikrodžius ir ekstravagantiškas vestuves.

Naujausias A. Kadyrovo paaukštinimas įvyko atsinaujinus spėlionėms apie jo tėvo sveikatą.

Išeivijoje veikianti naujienų svetainė „Novaja Gazeta Europe“ 2024 m. pranešė, kad R. Kadyrovas serga sunkia liga, galbūt kasos nekroze, o Kremliaus viešųjų ryšių specialistai esą stengėsi nuslėpti jo būklę.

Praėjusią savaitę ši svetainė, remdamasi neįvardytu šaltiniu, artimu Čečėnijos lyderiui, pranešė, kad R. Kadyrovas buvo skubiai paguldytas į ligoninę Maskvoje gruodžio 25 d., kasmetinio Valstybės tarybos posėdžio, kuriam pirmininkavo prezidentas Vladimiras Putinas, išvakarėse.

„Jie vos jį atgaivino Maskvoje, po to jis grįžo namo ir nuo to laiko nesirodė viešumoje“, – „Novaja Gazeta“ citavo savo šaltinį.

R. Kadyrovas atmetė pranešimus apie savo prastą sveikatą.

Šeštadienį oficialus R. Kadyrovo „Telegram“ kanalas paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kaip jis dalyvauja islamiškos mokyklos atidaryme. Vaizdo įraše R. Kadyrovas nekalba ir matyti vaikštantis su lazdele.

