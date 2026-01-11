Kai kurie darželiai renkasi migdymą lauke net ir spaudžiant šalčiui: kokių taisyklių laikosi?

Nyderlandus užvertęs sniegas vaikams, panašu, patinka. Darželinukai ne tik džiaugiasi žiemos pramogomis, bet ir mielai miega tokiame šaltyje.
„Užmovėme šiltas, vilnones kojines, kad negalėtų jų nusimauti. Dar kepurė, kad būtų šilta ausims, ir geras miegmaišis“, – pasakojo vaikų darželio auklėtoja Chrissie van Kerkhoff.
Pasak mokslininkų, vaikų miegas lauke iš tiesų gali būti kokybiškesnis.
„Iš tyrimų žinome, kad vaikai lauke dažnai miega geriau ir ilgiau. Tokie duomenys gauti Skandinavijos šalyse, kur vaikų miegas lauke yra įprastas“, – sakė fiziologijos profesorė Maria Hopman.
Sakoma, kad geriau lauke miegoti dėl gryno oro.
„Tai svarbu ir imuninei sistemai. Lauke organizmas gauna daugiau vitamino D, o grynas oras stiprina plaučius“, – aiškino C. van Kerkhoff.
Tačiau vaikų migdyti lauke bet kaip negalima.
„Reikia stebėti. Juk miega dėžėse, o jų nereikėtų statyti, kur vėjas“, – pabrėžė M. Hopman.
Šaltyje kūdikiams kyla hipotermijos pavojus. Apie ją gali išduoti šalta, blyški oda, pamėlusios lūpos, ausys ar pirštai, pasikeitęs kvėpavimas ir drebulys.
„Nebandykite to namuose, nebent esate labai gerai įsigilinę ir tikrai žinote, ką darote“, – įspėjo M. Hopman.
Darželio auklėtoja patikino, kad niekada dar neteko pamatyti vaiko pamėlusiomis lūpomis.
„Vaikai visada pabunda šilti. Juos nuolat tikriname“, – sakė auklėtoja.
Bet ar miegas gryname ore naudingas tik vaikams?
„Suaugusiesiems taip pat naudinga miegoti su pravirais langais. Miegas būna gilesnis ir geresnis, kai miegamajame yra vėsiau“, – teigė M. Hopman.
Miegoti svarbu ne tik saldžiai, bet ir saugiai.
