Kalifornijos gubernatorius pranešė, kad Trumpo administracija pradėjo jo ir jo žmonos tyrimą

„Šiandien mudu su žmona atsidūrėme Donaldo Trumpo taikinių sąraše. Jis nurodė Teisingumo departamentui mūsų atžvilgiu pradėti tyrimą. Jie nerado jokio nusikaltimo – jie tiesiog bando jį surasti“, – pirmadienį platformoje „X“ paskelbtame vaizdo įraše sakė G. Newsomas.
„Jis puola mane ne dėl piktų įrašų socialiniuose tinkluose, o todėl, kad aš svarstau galimybę kandidatuoti į prezidentus“, – pridūrė jis.
G. Newsomas nepatikslino, kuo yra kaltinamas. Teisingumo departamentas į prašymą pateikti komentarą kol kas neatsakė.
Pasak G. Newsomo, tyrėjai atsitiktinai naršo kalnus dokumentų. Jis teigė, kad vyriausybės dėmesio centre atsidūrė ir jo žmona Jennifer.
G. Newsomas teigė, kad D. Trumpas gali jį persekioti, tirti jo veiklą ir įtraukti į savo priešų sąrašą, tačiau prašė „nevelti mano žmonos ir šeimos į savo asmeninę vendetą.“
Būdamas Kalifornijos gubernatoriumi, G. Newsomas vadovauja labiausiai apgyvendintai ir ekonomiškai galingiausiai JAV valstijai. Jis sulaukė dėmesio dėl to, kad socialiniuose tinkluose nuolat peikia D. Trumpą.
Ilgai trunkantys Trumpo ir Newsomo konkurencija
G. Newsomas ir D. Trumpas jau seniai yra politiniai varžovai ir dažnai viešai keičiasi kandžiomis replikomis. D. Trumpas ne kartą yra pareiškęs, kad šiam demokratų gubernatoriui trūksta nekompetencijos.
2025 m. birželį D. Trumpas sukėlė pasipiktinimą, pareikšdamas, kad G. Newsomą galimai derėtų suimti. Paklaustas, ar jo pasienio reikalų vadovas Tomas Homanas turėtų suimti G. Newsomą, D. Trumpas atsakė, kad pats būdamas jo vietoje tai padarytų. „Manau, kad tai būtų puiku“, – sakė jis.
Po to, paklaustas, kokį nusikaltimą padarė G. Newsomas, D. Trumpas pareiškė, kad jo „didžiausias nusikaltimas“ buvo kandidatuoti į gubernatoriaus postą. Jis teigė, kad G. Newsomas „dirbo labai prastai“.
Pastaraisiais mėnesiais D. Trumpo administracija ėmėsi veiksmų prieš keletą politikų ir pareigūnų, praradusių prezidento palankumą.
Tarp tų, į kuriuos nusitaikė administracija – buvęs FTB direktorius Jamesas Comey‘is, Niujorko generalinė prokurorė Letitia James ir demokratų partijai atstovaujantis senatorius Adamas Schiffas. Kiekvienu atveju D. Trumpas viešai ragindavo prieš juos imtis veiksmų arba jų atžvilgiu pažerdavo aštrių kaltinimų. Visi jie neigia padarę kokius nors nusižengimus.
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