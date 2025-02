Kallas: ES jau ruošia 17-ąjį sankcijų Rusijai paketą

Tai pirmadienį Briuselyje po ES Užsienio reikalų tarybos susitikimo pareiškė ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas. Anot jos, Bendrija didina spaudimą agresorei ir jau rengia 17-ąjį sankcijų Rusijai paketą.

„Niekas Europoje nenori, kad karas tęstųsi. Ir niekas nenori to labiau nei ukrainiečiai. Jie nori taikos savo teritorijoje. Būtent dėl to turime būti iš tikrųjų stiprūs veikdami prieš agresorių ir pasiekti taiką per stiprybę. ES remia Ukrainą. Pažadėjome tai ir to laikomės. Šiandien priėmėme svarbių sprendimų, ypač 16-ąjį sankcijų paketą, kuriame yra virtinė svarbių punktų. Ir toliau rengiame 17-ąjį paketą“, – pažymėjo K. Kallas.

Anot jos, Europos šalių užsienio reikalų ministrai, be to, pirmadienį diskutavo naujas iniciatyvas dėl ES karinės paramos Ukrainai stiprinimo, ir šie pasiūlymai esą sulaukė plačios susitikimo dalyvių paramos.