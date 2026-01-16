Kanados premjeras džiaugiasi „strategine partneryste“ su Kinija

M. Carney gyrė „naują strateginę partnerystę“ tarp dviejų šalių, atvykęs derybų į Liaudies didžiąją salę.
Po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė didelius muitus Kanados produktams, M. Carney siekia sumažinti savo šalies ekonominę priklausomybę nuo pagrindinės rinkos – Jungtinių Valstijų.
M. Carney sakė Xi Jinpingui, kad „kartu galime remtis tuo, kas šiuose santykiuose buvo geriausia praeityje, kad sukurtume naujus“.
„Žemės ūkis, energetika, finansai – tai sritys, kuriose galime pasiekti sparčiausią pažangą“, – pridūrė jis.
Xi Jinpingas pasveikino M. Carney ir jo delegaciją, sakydamas, kad Kinijos ir Kanados santykiai pasiekė lūžio tašką po jų vėliausio susitikimo Azijos ir Ramiojo vandenyno regiono (APAC) viršūnių susitikime spalį.
„Galima sakyti, kad mūsų praėjusių metų susitikimas atvėrė naują skyrių gerinant Kinijos ir Kanados santykius“, – Xi Jinpingas sakė M. Carney.
„Sveikas ir stabilus Kinijos ir Kanados santykių vystymasis atitinka bendrus abiejų mūsų šalių interesus“, – teigė jis, pridurdamas, kad jam malonu matyti pastarųjų kelių mėnesių diskusijas dėl bendradarbiavimo atkūrimo.
Abiejų šalių pareigūnai derėjosi dėl muitų mažinimo, tačiau susitarimas dar nepasiektas.
M. Carney, kuris ketvirtadienį susitiko su premjeru Li Qiangu (Li Čiangu), taip pat ketina susitikti su verslo lyderiais ir aptarti prekybos klausimus.
Naujausi komentarai