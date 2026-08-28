Kandidatai į Prancūzijos prezidentus surėmė ietis pirmuosiuose debatuose

Kandidatai, atstovaujantys plačiam spektrui nuo kraštutinių kairiųjų iki kraštutinių dešiniųjų, šalies darbdavių konfederacijos MEDEF organizuotuose debatuose sutarė, kad Prancūzija susiduria su ekonominiais sunkumais.
Tačiau Paryžiaus „Roland Garros“ komplekse, kuriame dažniau vyksta geriausių teniso žvaigždžių, o ne politikų kovos, jų nuomonės dėl to, kaip spręsti šalies problemas, išsiskyrė kardinaliai.
Marine Le Pen, siekianti prezidento posto jau ketvirtą kartą ir pirmaujanti apklausose, pabrėžė, kad jos kraštutinių dešiniųjų partija „Nacionalinis sambūris“ (RN) pristatys 125 mlrd. eurų išlaidų mažinimo planą, ir pripažino, kad egzistuoja „bendras sutarimas dėl padėties rimtumo“.
Tačiau kraštutinių kairiųjų lyderis Jeanas-Lucas Melenchonas paragino verslo lyderius didinti atlyginimus, kad Prancūzija „neįpultų į recesiją“, ir pasmerkė valdant E. Macronui taikytas „mokesčių lengvatas“, kurios, jo teigimu, prilygsta visam valstybės deficitui.
Centristų kandidatas Edouard'as Philippe'as, buvęs E. Macrono premjeras, apkaltino J.-L. Melenchoną siekiu „sudeginti“ Prancūzijos skolą ir imtis veiksmų, dėl kurių „Prancūzija būtų pašalinta iš bankų sistemos“.
„Gana stebina“
Debatai vyko likus mažiau nei aštuoniems mėnesiams iki 2027 metų rinkimų, kuriuose bus renkamas naujasis Prancūzijos vadovas, nes dabartinis centristų prezidentas E. Macronas jau atitarnavo maksimalų dviejų kadencijų iš eilės laikotarpį.
Atsižvelgiant į Prancūzijos dviejų turų rinkimų sistemą, auga susirūpinimas, kad daugybė kandidatų politinio spektro centre, centro kairėje, centro dešinėje ir dešinėje gali suskaldyti nuosaikiųjų balsus pirmajame ture.
Dėl to M. Le Pen ir J.-L. Melenchonas, kuris, kaip ir jo varžovė iš kraštutinių dešiniųjų stovyklos, prezidento posto siekia ketvirtą kartą, gali patekti į antrąjį turą, palikdami nuošalyje tradicines partijas.
Nauja šios savaitės „Ifop-Fiducial“ apklausa prognozuoja, kad kraštutinių kairiųjų lyderis J.-L. Melenchonas gali patekti į antrąjį turą prieš M. Le Pen, kuri užtikrintai pirmauja pirmojo turo apklausose.
Du centristai, buvę E. Macrono premjerai – E. Philippe'as ir Gabrielis Attalis – vykdo aktyvias kampanijas, ir nė vienas iš jų nenori užleisti kelio kitam.
Kampaniją kairėje pusėje suaktyvino centro kairiųjų pažiūrų buvęs komentatorius, tapęs Europos Parlamento nariu, Raphaelis Glucksmannas, kuris ketina spalį dalyvauti Socialistų partijos pirminiuose rinkimuose, kad būtų išrinktas geriausias kandidatas.
R. Glucksmannas taip pat dalyvavo debatuose kartu su dešiniosios Respublikonų (LR) partijos atstovu Bruno Retailleau ir Žaliųjų lydere Marine Tondelier.
Užsimindamas apie G. Attalį ir E. Philippe'ą, R. Glucksmannas pajuokavo: „Iš tikrųjų gana stebina, kai paskaitas apie skolą skaito du buvę Emmanuelio Macrono ministrai pirmininkai.“
Praėjus kelioms dienoms po to, kai E. Macronas su Saudo Arabijos sosto įpėdiniu susitarė dėl 7 mlrd. dolerių vertės sandorio dėl pramogų parkų už Paryžiaus, R. Glucksmannas pridūrė: „Nenoriu, kad mano šalies likimas būtų pramogų parkas JAV magnatams, Rusijos oligarchams, Kinijos komunistų partijos šulams ar Persijos įlankos emyrams.“
Naujausi komentarai