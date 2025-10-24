Karalius Karolis III Vindzoro pilyje priėmė Zelenskį

Kyjivo Vakarų sąjungininkės didina spaudimą Maskvai, karui įžengiant į ketvirtąją žiemą. Šią savaitę Jungtinės Amerikos Valstijos ir Europos Sąjunga (ES) paskelbė naujas sankcijas Rusijos energetikai, siekdamos paralyžiuoti karą tęsiančios šalies ekonomiką.
ES lyderiai taip pat imasi priemonių, kad galėtų finansuoti Ukrainos gynybą dar dvejus metus, nors jiems nepavyko susitarti dėl milžiniškos „reparacijų paskolos“ iš įšaldytų Rusijos lėšų.
Ukrainos himnas skambėjo beveik 1000 metų senumo į vakarus nuo Londono esančioje Vindzoro pilyje, joje karalius priėmė V. Zelenskį. Tai buvo jų trečiasis susitikimas šiais metais.
Vėliau penktadienį Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris paragins sąjungininkes „suteikti ilgojo nuotolio pajėgumus, kad Ukraina galėtų plėtoti savo sėkmę“, sakoma jo biuro pareiškime prieš vadinamosios norinčiųjų koalicijos susitikimą.
Tikimasi, kad Londono viršūnių susitikime dalyvaus NATO generalinis sekretorius Markas Rutte, Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen ir Nyderlandų premjeras Dickas Schoofas, o kiti lyderiai, įskaitant Prancūzijos prezidentą Emmanuelį Macroną, prisijungs virtualiai.
K. Starmeris ragina suteikti daugiau raketų po neseniai Vašingtone įvykusio V. Zelenskio vizito, per kurį jam nepavyko gauti ilgojo nuotolio raketų „Tomahawk“, nepaisant daugybės prašymų suteikti šiuos ginklus, Ukrainai reikalingus smogti į taikinius toli Rusijoje. Karas tęsiasi jau beveik ketverius metus, nepaisant JAV ir Europos pastangų priversti Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną sėsti prie derybų stalo.
Jungtinė Karalystė ir Prancūzija jau tiekia Ukrainai ilgojo nuotolio raketas „Storm Shadow“ ir „Scalp“, pati Ukraina gamina savo raketas „Flamingas“ ir „Neptūnas“. Kyjivas ypač nori gauti vokiškų raketų „Taurus“, tačiau Berlynas nesutinka, baimindamasis, kad tai dar labiau padidins įtampą su Rusija.
Penktadienį K. Starmeris taip pat paskelbs apie oro gynybos raketų gamybos programos „paspartinimą“, siekiant aprūpinti Ukrainą daugiau nei 5000 tokių ginklų. Šią žiemą Ukrainai bus pristatyta apie 140 „lengvųjų daugiafunkcinių raketų“, sakoma Dauning Stryto pranešime.
