Kariuomenę remianti Mianmaro partija skelbia triuškinamą pergalę chuntos surengtuose rinkimuose

Ginkluotosios pajėgos perėmė valdžią per 2021 metų perversmą, tačiau sekmadienį pradėjo balsavimą mėnesio trukmės rinkimuose, kurie, kaip žadama, grąžins valdžią žmonėms, nors rinkimų stebėtojai perspėjo, kad chuntos surengtas balsavimas įtvirtins karinį valdymą.
„Mes laimėjome 82 vietas žemuosiuose parlamento rūmuose iš 102 vietų apygardose, kuriose jau baigtas skaičiavimas“, – AFP sakė aukštas Sąjungos solidarumo ir plėtros partijos (USDP) narys.
Tai reiškia, kad partija, kurią analitikai vadina civiline kariuomenės įgaliotine, užėmė daugiau kaip 80 proc. vietų žemuosiuose rūmuose, dėl kurių buvo balsuojama sekmadienį.
Ji laimėjo visose aštuoniose sostinės Neipido rinkimų apygardose, pridūrė pareigūnas, kalbėjęs anonimiškai.
Per ankstesnius rinkimus 2020 metais USDP buvo sutriuškinta demokratinės lyderės Aung San Suu Kyi (Aung San Su Či) Nacionalinės demokratijos lygos (NLD), kuri buvo išformuota po perversmo ir sekmadienį nebuvo įtraukta į balsavimo biuletenius.
Nobelio premijos laureatė nuo pučo, sukėlusio pilietinį karą, vis dar įkalinta.
Aktyvistai, Vakarų šalių diplomatai ir Jungtinių Tautų (JT) teisių vadovas pasmerkė šį balsavimą, atkreipdami dėmesį į griežtą susidorojimą su opozicija, ir taip pat kritikavo, kad balsavimo biuleteniuose yra daug kariškių sąjungininkų.
„Logiška, kad dominuos USDP“, – sakė analitinio centro „International Institute for Strategic Studies“ (IISS) tyrėjas Morganas Michaelsas (Morganas Maiklsas).
„Šie rinkimai nepatikimi, – teigė jis AFP. – Jie iš anksto suklastoja rinkimus, uždrausdami įvairias partijas, užtikrindami, kad tam tikri žmonės neateitų balsuoti arba ateitų balsuoti grasinant, kad bus priversti balsuoti, kaip reikia.“
„Gyvename diktatūros sąlygomis“
Mianmaro rinkimų komisija dar nepaskelbė oficialių rezultatų, o dar du turai numatyti sausio 11 ir 25 dienomis.
„Mano nuomonė apie rinkimus yra aiški: visiškai jais nepasitikiu“, – pirmadienį sakė Jangono gyventojas Min Khantas (Min Chantas).
„Mes gyvename diktatūros sąlygomis, – teigė 28 metų vyras. – Net jei jie ir surengs rinkimus, nemanau, kad iš jų išeis kas nors gero, nes jie visada meluoja.“
Po rinkimų sekmadienį kariuomenės vadas Min Aung Hlaingas, kuris pastaruosius penkerius metus valdė diktatu, pareiškė, kad ginkluotosios pajėgos gali būti patikimos ir grąžins valdžią civilinei vyriausybei.
„Garantuojame, kad tai bus laisvi ir sąžiningi rinkimai, – atidavęs balsą žurnalistams sakė jis. – Juos organizuoja kariuomenė, todėl negalime leisti, kad mūsų vardas būtų suteptas.“
Perversmas sukėlė pilietinį karą, o prodemokratiški aktyvistai suformavo partizanų būrius, kovojančius kartu su etninių mažumų kariuomenėmis, kurios ilgą laiką priešinosi centrinei valdžiai.
Sekmadienį rinkimai turėjo vykti 102 iš 330 šalies rinkimų apygardose – daugiausiai iš visų trijų balsavimo etapų.
Tačiau vykstant karui kariškiai pripažino, kad rinkimai negali įvykti beveik kas penktoje žemųjų parlamento rūmų rinkimų apygardoje.
