Kembridžo žodyną papildė naujausias internetinis slengas – „skibidi“, „tradwife“ ir „delulu“

Tarp daugiau nei 6 000 naujų žodžių – tokie terminai kaip darbo nuotoliniu būdu įkvėptas „mouse jiggler“ (pelės krutintojas) arba iš susirūpinimo dėl klimato kaitos atsiradęs „forever chemical“ (amžinasis chemikalas).
Per pastaruosius metus didžiausiame pasaulio internetiniame žodyne atsirado ir nieko nereiškiantis žargonizmas „skibidi“.
Žodyne šis terminas apibrėžiamas kaip „žodis, kuris gali turėti skirtingas reikšmes, pavyzdžiui, „kietas“ arba „blogas“, arba gali būti vartojamas juokais, nesuteikiant jam kokios nors reikšmės“, pateikiamas ir jo vartojimo pavyzdys: „What the skibidi are you doing?“(Kokį skibidi čia dabar darai?).
Kembridžo žodyne paaiškinama, kad šį terminą sugalvojo platformoje „YouTube“ it virusas išplitusios animacinių vaizdo įrašų serijos „skibidi tualetas“ kūrėjas. Kad ši frazė jai nėra svetima spalį atskleidė ir Kim Kardashian, instagrame paskelbdama vaizdo įrašą, kuriame demonstravo iš dukros gimtadienio proga gautą grandinėlę su išgraviruotu būtent šiuo užrašu.
„Interneto kultūra verčia anglų kalbą keistis, o jos poveikį įdomu stebėti ir fiksuoti žodyne“, – teigė Kembridžo žodyno leksikos programos vadovas Colinas McIntoshas.
Kembridžo žodyno sudarytojų teigimu, dar vienas skaitmeniniame pasaulyje išpopuliarėjęs terminas – frazės „traditional wife“ (tradicinė žmona) trumpinys „tradwife“.
Žodyne pateikiamame šio termino įraše paaiškinama, kad jis reiškia ištekėjusią moterį, kuri namie ruošia maistą, tvarkosi, rūpinasi vaikais ir „ypač reiškiasi socialiniuose tinkluose“.
Be naujų frazių, žodyne atsirado ir keletas sutrumpintų esamų žodžių junginių versijų. Vienas iš jų yra „delulu“, kuris yra kilęs nuo žodžio „delusional“ (iliuzijų kamuojamas, manijos apimtas) ir turi panašią reikšmę: „tikėti realiai neegzistuojančiais ar tikrovės neatitinkančiais dalykais vien todėl, kad pats taip nori“.
C. McIntoshas paaiškino, kad į Kembridžo žodyną patenka tik tiek žodžiai, kurie, manoma, turi išliekamąją vertę.
„Ne kasdien į Kembridžo žodyną patenka tokie žodžiai kaip „skibidi“ ir „delulu“, – sakė jis.
„Pridedame tik tuos žodžius, kurie, mūsų manymu, turės išliekamąją vertę.“
Kembridžo žodynas kuriamas Kembridžo anglų kalbos tekstyno – daugiau nei 2 milijardų rašytinės ir šnekamosios anglų kalbos žodžių duomenų bazės – pagrindu, be to, yra stebima, kaip naujus žodžius vartoja skirtingi žmonės, kaip dažnai ir kokiame kontekste jie pasirodo.
Po pandemijos daugiau žmonių pradėjus dirbti nuotoliniu būdu, žodyne atsirado ir terminas „mouse jiggler“, reiškiantis prietaisą ar programinę įrangą, naudojamą tam, kad atrodytų, jog dirbi, nors iš tiesų užsiimi kažkuo kitu.
Be to, žodyne rasime ir tokių sudurtinių žodžių, kaip „broligarchy“ (broligarchija).
Šis terminas, kurį sudaro žodžių „bro“ (brolis) ir „oligarchy“ (oligarchija) samplaika, reiškia „nedidelę grupę vyrų, ypač valdančių technologijų įmonę arba dirbančių joje, kurie yra labai turtingi ir galingi bei daro arba nori daryti poveikį politikai“. Šiuo terminu apibūdinami tokie technologijų korporacijų vadovai, kaip Jeffas Bezosas, Elonas Muskas ir Markas Zuckerbergas, sausį dalyvavę Donaldo Trumpo inauguracijoje.
Tuo tarpu tokie nauji žodžiai kaip „darbinė žmona“ ir „darbinis sutuoktinis / sutuoktinė“ atspindi santykius darbo vietoje, kai du žmonės padeda vienas kitam ir pasitiki vienas kitu, paaiškino žodyno sudarytojai.
