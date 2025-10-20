Khamenei Trumpui: svajok toliau

Irano aukščiausiasis lyderis šiais žodžiais atmetė JAV prezidento Donaldo Trumpo teiginius, esą birželio mėnesį įvykdyti JAV smūgiai sunaikino Islamo respublikos branduolines bazes.
Savo oficialioje interneto svetainėje paskelbtame pareiškime A. Khamenei pasiūlė D. Trumpui „svajoti toliau“ ir ginčijo JAV prezidento teisę nurodinėti, „ką branduolinę pramonę turinti šalis turėtų ar neturėtų turėti“.
Birželio viduryje Izraelis pradėjo beprecedentę bombardavimo kampaniją prieš Iraną, į kurią trumpam įsitraukė ir JAV, smogdamos pagrindiniams Irano branduoliniams objektams.
Savo kalboje Izraelio Knesete praėjusią savaitę D. Trumpas pakartojo, esą JAV turi patvirtintų duomenų, jog per šiuos smūgius pavyko sunaikinti Irano branduolinius objektus.
„Tad mes numetėme 14 bombų ant pagrindinių Irano branduolinių objektų. Kaip ir sakiau iš pradžių, jie buvo visiškai sunaikinti, ir tai buvo patvirtinta“, – aiškino D. Trumpas.
Sekmadienį duodamas interviu televizijai „Fox News“ D. Trumpas taip pat sakė, kad po JAV smūgių Iranas „nebėra Artimųjų Rytų chuliganas“, nes šie esą „sunaikino jų branduolinį potencialą“.
Šiuos smūgius JAV prezidentas vėliau pavadino „pačia gražiausia karine operacija“.
Tačiau tikrasis JAV smūgių poveikis ir toliau lieka nežinomas.
Pentagonas yra teigęs, kad smūgiai pavėlino Irano branduolinę programą nuo vienerių iki dvejų metų, o tai prieštarauja pradiniam įslaptintam JAV žvalgybos pranešimui, kuriame, anot JAV žiniasklaidos, buvo teigiama, esą programa pavėlinta tik keliais mėnesiais.
Pirmadienį A. Khamenei šias D. Trumpo pastabas pavadino „neprideramomis“, klaidingomis ir bandymu tyčiotis.
Birželio karas tarp Irano ir Izraelio įsiplieskė likus dviem dienoms iki planuoto šeštojo Teherano ir Vašingtono branduolinių derybų, prasidėjusių balandį, raundo.
Nuo to laiko branduolinės derybos yra sustabdytos, nes Iranas pareiškė būsiąs pasirengęs derėtis tik tuo atveju, jei JAV garantuos nesiimsiančios karinių veiksmų.
(be temos)