2025-09-02 15:16
Viljama Sudikienė (ELTA)

Nuo rugsėjo 15 d. rusams, turintiems galiojantį pasą, nebereikės kreiptis dėl vizos, atvykstant į Kiniją, antradienį pranešė valstybinė Rusijos naujienų agentūra TASS. 

Kinija įveda rusams bandomąjį bevizį režimą
Kinija įveda rusams bandomąjį bevizį režimą / Scanpix nuotr.

Kinijos užsienio reikalų ministerijos pareigūnas TASS sakė, kad naujasis reglamentas, taikomas iki 30 dienų trukmės viešnagei, galios bandomuoju vienerių metų laikotarpiu. Dabartinės taisyklės leidžia rusams, turintiems diplomatinius ar oficialius dokumentus, keliauti į Kiniją, be to, yra sudarytas dvišalis susitarimas dėl grupių bevizio kelionių režimo.

Pranešimas pasirodė Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui atvykus į Kiniją keturių dienų valstybinio vizito ir antradienį Pekine susitikus su Kinijos prezidentu Xi Jinpingu. Abu lyderiai pabrėžė tvirtus dvišalius santykius.

Kinija laikoma pagrindine Rusijos rėmėja jos kare prieš Ukrainą.

balalaika
Kam čia įdomi ta ruskija? Nekiškite tų šlykščių nuotraukų.
1
0
