Kinija praneša sulaikiusi šnipinėjimu įtariamą JAV pilietį

Mianmaro strategijos ir politikos instituto (ISP-M) įkūrėjui Min Zinui „pritaikytos baudžiamosios prievartos priemonės“, spaudos konferencijoje sakė Kinijos užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Jianas.
Tarnybos jį sulaikė „dėl įtarimų dalyvavus šnipinėjimo veikloje, kuri kelia grėsmę Kinijos nacionaliniam saugumui“, sakė atstovas, nepateikdamas išsamesnės informacijos.
ISP-M tyrinėja Mianmaro, kurį po 2021 m. įvykdyto perversmo apėmė pilietinis karas, politikos, išteklių ir konflikto dinamiką.
Kai kuriose jo publikacijose išsamiai kalbama apie Kinijos įtaką Mianmaro pasienio teritorijose, kur Pekinas kaltinamas ginkluotų grupuočių, atitinkančių jo nacionalinius interesus, rėmimu.
Ar Min Zinas atliko tyrimus tuo metu, kai jį sulaikė Kinijos tarnybos, neaišku.
Vienas profesinių ryšių su ISP-M turintis asmuo, kuris kalbėjo su anonimiškumo sąlyga dėl šio atvejo jautrumo, naujienų agentūrai AFP teigė, kad Min Zinas birželio 3 d. buvo sulaikytas Kunmingo oro uoste Junano provincijoje, besiribojančioje su Mianmaru.
„Jis ten vyko į susitikimą“, – sakė kitas asmuo, palaikantis glaudžius santykius su sulaikytu akademiku, kuris taip pat kalbėjo su anonimiškumo sąlyga.
Kinijos valdžios institucijos nurodė, kad apie šį atvejį buvo informuotas JAV konsulatas Guangdžou.
„Jo šeima ir kolegos palaiko ryšį su ten veikiančiu konsulatu“, – tvirtino antrasis šaltinis.
„Žinau, kad jo šeima nerimauja“, – pažymėjo šaltinis.
Į prašymus pakomentuoti neatsakė nei JAV Valstybės departamentas, nei ISP-M.
ISP-M yra įsikūręs Tailando šiauriniame Čiangmajaus mieste, tapusiame politinių tremtinių iš Mianmaro centru, kai perversmo metu buvo nuversta demokratiškai išrinkta Aung San Suu Kyi vyriausybė.
Analitikai, taip pat ir iš ISP-M, sako, kad Kinija pilietiniame kare periodiškai rėmė ir kariuomenę, ir sukilėlius, atsižvelgdama į savo skirtingus ekonominius ir saugumo interesus.
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