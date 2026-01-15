Kinų URM: Kinija sako Iranui, kad prieštarauja jėgos naudojimui diplomatijoje

Kinų užsienio reikalų ministras Wang Yi (Vang I) su iraniečių užsienio reikalų ministru Abbasu Araghchi (Abasu Aragčiu) pasikalbėjo telefonu, JAV prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) pareiškus, kad jis svarsto galimybes imtis karinių veiksmų prieš Iraną, kurį jau kelias savaites krečia protestai.
„Kinija (...) prieštarauja jėgos naudojimui ar grasinimui ją panaudoti palaikant tarptautinius santykius, (taip pat) prieštarauja, kad vienos šalys primestų savo valią kitoms“, – sakė Wang Yi.
Jis pridūrė, kad Kinija yra „pasiruošusi atlikti konstruktyvų vaidmenį“ siekiant sprendimo.
