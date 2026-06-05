Kolumbijos prezidentas: Trumpo sąjungininkai yra narkotikų prekeiviai

G. Petro teigė, kad Vašingtonas remia „narkotikų prekeivius“, turinčius sąsajų su genocidine veikla.
Garsėjantis atvirumu G. Petro reagavo į tai, kad D. Trumpas Kolumbijos birželio 21 dienos prezidento rinkimų antrajame ture tvirtai parėmė teisininką Abelardo de la Espriellą (Abelardą de la Esprielją), kovosiantį su kairiųjų pažiūrų senatoriumi.
47 metų A. de la Espriella susikrovė turtus atstovaudamas narkotikų kontrabanda užsiimančioms sukarintoms grupuotėms, aferistams ir futbolo žvaigždėms.
Jis kaltino G. Petro, kad šis yra pernelyg atlaidus kokainą gabenantiems kairiesiems partizanams, ir pažadėjo imtis griežtų priemonių.
„Jų (JAV) sąjungininkai Kolumbijoje yra kilę iš narkotikų prekybos ir sukarinto režimo; jie vykdė genocidą ir yra narkotikų prekeiviai“, – interviu prezidentūroje naujienų agentūrai AFP sakė pirmasis Kolumbijos kairiųjų pažiūrų prezidentas.
Tiek G. Petro, tiek kairiųjų kandidatas Ivanas Cepeda kaltina su valstybe susijusias sukarintas grupuotes įvykdžius kairiųjų lyderių „genocidą“ per patį šalies konflikto įkarštį devintajame ir dešimtajame dešimtmečiuose.
I. Cepedos tėvas, komunistas senatorius, buvo vienas iš daugiau nei 5,7 tūkst. kairiųjų politinių aktyvistų, nužudytų pačiais žiauriausiais konflikto tarp valstybės, kairiųjų partizanų ir dešiniųjų sukarintų grupuočių metais.
D. Trumpas pastaruoju metu siekė paveikti kelių rinkimų Lotynų Amerikoje baigtį, remdamas dešiniuosius, kurie griežtai pasisako apie nusikalstamumą ir migraciją, ir agituodamas prieš kairiuosius, kuriuos jis smerkia kaip „komunistus“.
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