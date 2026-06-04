Kremliaus specialusis pasiuntinys prabilo apie susitarimą su JAV dėl tunelio į Aliaską projektavimo

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Evropeiska pravda“, remdamasis rusų leidiniu „Kommersant“.
Pasak K. Dmitrijevo, Rusija ir JAV tokį susitarimą planuoja pasirašyti penktadienį, birželio 5 dieną.
„Kalbant apie tunelį, rytoj turėsime naujienų: pasirašome susitarimą, kad tęsiame tunelio projektavimą. Taigi tunelis bus“, – pareiškė jis žurnalistams Sankt Peterburgo tarptautiniame ekonomikos forume, kai jo buvo paklausta apie „Putino-Trumpo tunelį“.
„Tai bus vienas didžiausių infrastruktūros projektų tarp mūsų šalių“, – pridūrė jis.
Pernai spalį V. Putino specialusis pasiuntinys pasiūlė tunelio, kuris per Beringo sąsiaurį sujungtų Rusiją ir Aliaską, projektą.
Jis tuomet teigė, kad projektas kainuotų daugiau nei 65 mlrd. JAV dolerių (55,8 mlrd. eurų), jei tunelis būtų statomas tradiciniais metodais, ir mažiau nei 8 mlrd. JAV dolerių (6,8 mlrd. eurų), jei būtų naudojamos Elono Musko (Ilono Masko) bendrovės „The Boring Company“ technologijos.
Gruodį žiniasklaidoje buvo skelbta, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija savo Europos kolegoms perdavė dokumentų rinkinį, kuriame išdėstė savo viziją dėl Rusijos sugrįžimo į pasaulio ekonomiką.
Vasarį Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad perdavė JAV pasiūlymus dėl „rimtų kliūčių“ pašalinimo siekiant visaverčio santykių „atgaivinimo“.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tuomet pranešė, kad Rusija Jungtinėms Valstijoms pasiūlė 12 trln. JAV dolerių (10,3 trln. eurų) vertės bendradarbiavimo paketą.
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