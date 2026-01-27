Pasak Kremliaus atstovo, Maskva „iš tiesų turi problemų“ su Lenkija ir Baltijos šalimis.
„Jos kažkodėl visą laiką mūsų bijo ir mus demonizuoja. Visi, ten atėję į valdžią, pradeda baisiai nekęsti Rusijos ir rusų“, – skundėsi D. Peskovas.
Vladimiro Putino spaudos sekretorius taip pat pabrėžė tokią poziciją laikantis „didele klaida“. Jo nuomone, bendradarbiavimas su Rusija galėtų atnešti žymiai daugiau naudos šioms šalims.
Kaip skelbta, praėjusią savaitę Minskas pareiškė, kad su vieną iš šių šalių galėtų greičiausiai atkurti santykius.
Baltarusijos užsienio reikalų ministro Maksimo Ryženkovo žodžiais, Minskas greičiau galės atkurti bendradarbiavimą su Varšuva nei su Vilniumi.
M. Ryženkovo manymu, Varšuva „laiko save tikra regiono lydere ir daro viską, kad ja ir taptų – t.y. vykdo pragmatišką politiką“. Tuo metu Lietuvos politinis elitas už savo pareigas neva turi būti dėkingas Briuseliui ar Vašingtonui ir „darys viską, ką jie lieps“, todėl yra nenuspėjamas.
„Dėl to jie yra nenuspėjami. Sunku dirbti su partneriu, kuriam ryte skauda galvą, o vakare – dantį, ir todėl jo nuotaikos nuolat keičiasi. Ir kai atsivers galimybės atnaujinti bendradarbiavimą, reikės gerai pagalvoti, kiek praverti šį langą ir ar apskritai verta tai daryti“, – aiškino M. Ryženkovas.
ELTA primena, kad dėl Baltarusijos hibridinių atakų Lietuvoje, Vyriausybė visoje šalyje yra paskelbusi ekstremaliąją situaciją.
