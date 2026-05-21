„Manome, kad Kubai daromas spaudimas negali būti toleruojamas“, – Rusijos valstybinei žiniasklaidai sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.
„Manome, kad tokie metodai, kurie balansuoja ant smurto ribos, jokiomis aplinkybėmis neturėtų būti naudojami nei prieš buvusius, nei prieš dabartinius valstybės vadovus“, – pridūrė jis.
Jungtinės Valstijos trečiadienį pateikė kaltinimus žmogžudyste buvusiam Kubos lyderiui R. Castro, pakurstydamos spėliojimus, kad prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) bandys nuversti komunistinę valstybę.
Kaltinimai buvusiam prezidentui, kuris būdamas 94 metų išlieka įtakingas Kubos politikoje, susiję su 1996 metais įvykusiu dviejų civilinių lėktuvų, kuriuos valdė R. Castro priešiški pilotai, numušimu.
R. Castro yra jaunesnysis Fidelio Castro (Fidelio Kastro), velionio legendinio JAV priešo, vadovavusio Kubos 1959 metų komunistinei revoliucijai, brolis.
Be žmogžudystės, R. Castro kaltinamas sąmokslu žudyti amerikiečius ir orlaivių sunaikinimu.
JAV vyriausybė anksčiau pasinaudojo vidaus kaltinamuoju aktu, kad pateisintų sausį vykdytus karinius veiksmus, per kuriuos buvo nuverstas ir sulaikytas Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolas Maduras), ištikimas Kubos sąjungininkas.
D. Trumpas trečiadienį pasveikino kaltinamąjį aktą kaip „labai svarbų momentą“, tačiau sumenkino perspektyvas imtis veiksmų prieš Kubą, kurios ekonomika dėl JAV naftos blokados jau kelis mėnesius išgyvena gilėjančią krizę.
„Eskalacijos nebus. Nemanau, kad jos reikia. Žiūrėkite, ta vieta byra. Ten netvarka, ir jie savotiškai prarado kontrolę“, – žurnalistams sakė jis.
Kubos vyriausybė išplatintame pranešime nurodė, kad 1996 metų numušimas buvo „teisėta savigyna“ nuo oro erdvės pažeidimo.
Kubos prezidentas Miguelis Diazas-Canelis (Migelis Diasas Kanelis) socialiniame tinkle „X“ parašė, kad kaltinimai neturi jokio teisinio pagrindo ir „papildo bylą, kurią jie kurpia siekdami pateisinti karinės agresijos prieš Kubą beprotybę“.
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