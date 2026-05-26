Kremlius: Vladimiras Putinas viršūnių susitikime Kazachstane iškels Armėnijos ambicijų ES klausimą

Armėnija jau ne vienerius metus stiprina ryšius su Briuseliu, šalyje augant nusivylimui dėl to, kad Maskva nesugebėjo jos apsaugoti per konfliktus su kaimyniniu Azerbaidžanu.
Praėjusiais metais Jerevanas priėmė įstatymą, kuriuo oficialiai paskelbė apie savo ketinimą siekti narystės ES, nors oficialios paraiškos dar nepateikė. Armėnijos teritorijoje vis dar yra Rusijos karinė bazė.
Kalbėdamas spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo naujienų agentūra AFP, Kremliaus patarėjas užsienio politikos klausimais Jurijus Ušakovas sakė, kad V. Putinas iškels Jerevano ES siekių klausimą artėjančiame Eurazijos ekonominės sąjungos – Rusijos vadovaujamo buvusių sovietinių valstybių, kuriam priklauso ir Armėnija, ekonominio bloko – viršūnių susitikime.
„V. Putinas ne kartą pabrėžė, kad neįmanoma vienu metu priklausyti dviem asociacijoms. Tai tiesiog neveiks“, – sakė J. Ušakovas.
Jis pridūrė, kad lygiai taip pat „neįmanoma“ pašalinti valstybės narės iš bloko, tačiau šalis gali paskelbti, kad nutraukia „bendradarbiavimą“.
Tokio žingsnio pasekmes ir rizikas reikėtų aptarti viršūnių susitikime, pridūrė jis.
Rusijos lyderis susitikime dalyvaus kartu su Kazachstano prezidentu Kasymu Žomartu Tokajevu, Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka, Kirgizijos prezidentu Sadyru Žaparovu ir Armėnijos viceministru, nurodė J. Ušakovas.
Ketvirtadienį V. Putinas taip pat turėtų kalbėti forume Kazachstano sostinėje Astanoje ir surengti dvišales derybas su Kazachstano pareigūnais.
Prie jo prisijungs Rusijos kosmoso agentūros „Roskosmos“, kuri iš Kazachstano nuomojasi Baikonūro kosmodromą, ir branduolinės milžinės „Rosatom“, šiuo metu statančios pirmąją Kazachstano atominę elektrinę, vadovai.
Tikimasi, kad tarp dviejų šalių bus pasirašyta apie 15 dokumentų, apimančių energetikos, ekonomikos ir turizmo sritis, sakė J. Ušakovas.
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