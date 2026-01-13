Krova Rygos uoste sumenko 7,3 procento

Birių krovinių sumažėjo 13 proc. iki 7,851 mln. tonų, generalinių – 7,1 proc. iki 7,523 mln. tonų, tuo tarpu skystų – padaugėjo 47,2 proc. iki 1,375 mln. tonų.
Daugiausiai perkrauta krovinių konteineriuose (4,969 mln. tonų, 1,2 proc. mažiau nei užpernai), birios žemės ūkio produkcijos (2,945 mln. tonų, 18,2 proc. mažiau), medienos (2,425 mln. tonų, 16,7 proc. mažiau), medienos granulių (1,825 mln. tonų, 7,4 proc. daugiau), naftos produktų (1,045 mln. tonų, 34,8 proc. daugau).
2024-aisiais krova Rygos uoste mažėjo 3,9 procento.
Naujausi komentarai