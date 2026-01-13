 Krova Rygos uoste sumenko 7,3 procento

Krova Rygos uoste sumenko 7,3 procento

2026-01-13 12:00
Svajūnas Laukineitis (BNS)

Rygos uostas – didžiausias pagal krovos apimtis Latvijos uostas – pranešė per praėjusius metus perkrovęs 16,749 mln. tonų krovinių – 7,3 proc. mažiau nei 2024-aisiais.

Krova Rygos uoste sumenko 7,3 procento / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Birių krovinių sumažėjo 13 proc. iki 7,851 mln. tonų, generalinių – 7,1 proc. iki 7,523 mln. tonų, tuo tarpu skystų – padaugėjo 47,2 proc. iki 1,375 mln. tonų.

Daugiausiai perkrauta krovinių konteineriuose (4,969 mln. tonų, 1,2 proc. mažiau nei užpernai), birios žemės ūkio produkcijos (2,945 mln. tonų, 18,2 proc. mažiau), medienos (2,425 mln. tonų, 16,7 proc. mažiau), medienos granulių (1,825 mln. tonų, 7,4 proc. daugiau), naftos produktų (1,045 mln. tonų, 34,8 proc. daugau).

2024-aisiais krova Rygos uoste mažėjo 3,9 procento.

