Kyjivas įspėja, kad Rusija įsakė šnipams suintensyvinti sabotažo veiksmus ES ir NATO šalyse

Agentūra teigia, kad Maskva šioms operacijoms planuoja pasitelkti agentus, kuriuos visoje Europoje yra užverbavusios Rusijos karinės žvalgybos tarnyba GRU bei saugumo tarnyba FSB.
„Valstybės agresorės Rusijos žvalgybos tarnyboms buvo duotas nurodymas suintensyvinti savo veiklą Europos Sąjungos ir NATO šalyse“, – penktadienį paskelbtame pranešime nurodė HUR.
Jos teigimu, šių operacijų tikslas – pakirsti paramą Ukrainai ir susilpninti NATO pajėgumus.
„Tarp taikinių, kuriuos stebi Rusijos žvalgybos tarnybos, yra karinių objektų, ypatingos svarbos infrastruktūros objektų bei ryšių sistemų“, – teigė agentūra.
„Tarp galimų taikinių yra ir Europos šalyse esančios „Starlink“ palydovinio interneto priėmimo stotys“, – pridūrė ji.
HUR pareiškė įspėjusi Ukrainos tarptautinius partnerius apie Rusijos planus.
Europos Sąjunga nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo visapusišką invaziją į kaimyninę Ukrainą, yra sustiprinusi budrumą dėl sabotažo aktų ir kitų hibridinių atakų.
Pastaruoju metu tokių incidentų padaugėjo, o tai dar padidino susirūpinimą tarp Europos bloko narių, kurių dauguma taip pat yra NATO narės.
Maskva yra ne kartą neigusi, kad dalyvauja hibridinėse operacijose prieš Europos šalis.
(be temos)
(be temos)