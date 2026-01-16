Kyjivo ambasadorė: Ukraina ir JAV šeštadienį surengs derybas Majamyje

Derybos, kuriose Ukrainos delegacijai vadovaus prezidento kanceliarijos vadovas Kyryla Budanovas ir saugumo tarybos sekretorius Rustemas Umerovas, vyks „rytoj Majamyje“, pareiškė ambasadorė Olha Stefanišyna.
Ji nenurodė, kas iš JAV pusės dalyvaus derybose.
Ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis anksčiau penktadienį pranešė, kad Ukrainos derybininkai vyksta į Jungtines Valstijas tolesnių derybų dėl JAV parengto plano kaip užbaigti Rusijos karą.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) ragina sustabdyti karą ir darė spaudimą Ukrainai priimti taikos sąlygas, kurias Kyjivas prilygino kapituliacijai prieš Rusiją.
Tačiau Ukraina vis dar siekia išsiaiškinti su savo sąjungininkais, kokias saugumo garantijas ji gaus pagal planą, kurios, pasak jos, reikalingos, kad Rusija vėl neįsiveržtų.
„Ukrainos delegacija šiuo metu vyksta į Jungtines Valstijas. Tikimės, kad bus daugiau aiškumo tiek dėl dokumentų, kuriuos jau faktiškai parengėme su Amerikos puse, tiek dėl Rusijos atsako į visą vykdomą diplomatinį darbą“, – žurnalistams sakė V. Zelenskis.
„Jei viskas bus suderinta ir bus Amerikos pusės pritarimas – nes mūsų pusėje, iš esmės, manau, viskas padaryta – tuomet bus galima pasirašyti (susitarimą) Davose“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje kitą savaitę vyksiantį Pasaulio ekonomikos forumą.
