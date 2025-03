Latvija iš dalies apribojo trijų pasienio kontrolės punktų su Rusija ir Baltarusija veiklą

Tai Paterniekų punktas pasienyje su Baltarusija bei Grebnevo ir Terechovo punktai pasienyje su Rusija.

Nutarime nenurodoma šių apribojimų trukmė.

Sprendimo projekte teigiama, kad iš dalies uždaryti Latvijos sienos su Rusija ir Baltarusija perėjimo punktus būtina dėl dabartinės geopolitinės situacijos, susijusios su trejus metus trunkančia plataus masto Maskvos invazija į Ukrainą.

Vidaus reikalų ministerija pažymėjo, kad šių veiksmų buvo imtasi siekiant sustiprinti sienų apsaugos sistemą ir pagerinti pasienio kontrolės organizavimą šiuose pasienio punktuose.

„Rusijos pradėtas karas prieš Ukrainą, kurį atvirai remia Baltarusija, turėtų būti vertinamas kaip rizikos veiksnys ir galimas motyvas Rusijai ir Baltarusijai toliau stengtis destabilizuoti padėtį Latvijos pasienyje“, – pareiškė Vidaus reikalų ministerija.

Jos teigimu, sprendimas priimtas remiantis panašia Suomijos patirtimi.

Per trumpą laiką Suomijoje padaugėjo žmonių, bandančių nelegaliai kirsti sieną su Rusija dviračiais ir motoroleriais. Šiuo metu Rusijos ir Suomijos sieną taip pat draudžiama kirsti pėsčiomis.

„Todėl Latvijai būtina laikytis bendro požiūrio į sienų kontrolės organizavimo veiksmingumą prie esamų sienos kirtimo punktų Latvijos pasienyje su Baltarusija ir Rusija, darant prielaidą, kad Rusija taiko hibridinio karo taktikas prie sienos su Suomija ir gali pakartoti migracijos krizės sukėlimo scenarijų, kuris jau buvo panaudotas prie Baltarusijos sienos su ES valstybėmis narėmis“, – teigė ministerija.

Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad didelis žmonių srautas prie prie sienos kirtimo punktų kelia rimtą riziką dėl saugumo. Taip pat trukdo efektyviam sienos kirtimo režimo įgyvendinimui.

Be to, kyla įvairių iššūkių, susijusių su neteisėtu išorinės sienos kirtimu ne tik per oficialius sienos kirtimo punktus, bet ir juos apeinant.

Taip pat pabrėžiama, kad vienu metu susitelkus daug žmonių prie Latvijos sienos kirtimo punktų, išauga riaušių rizika. Tokie neramumai gali sutrikdyti sienos kirtimo kontrolę ir sukelti tiesioginę grėsmę Latvijos vidaus saugumui.

Savaitgalį Paterniekų pasienio kontrolės punktas buvo trumpam uždarytas. Pasak pareigūnų, kilo pavojus dėl migrantų antplūdžio, pasieniečiams pastebėjus, kad Baltarusijos pusėje renkasi migrantai be dokumentų. Po to pasieniečiai kreipėsi į vyriausybę su prašymu įvesti apribojimus šiame ir dar dviejuose pasienio punktuose.

Kaip skelbė BNS, migrantų antplūdis į rytines Europos Sąjungos nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais, Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus.

2023-iaisiais latvių vyriausybė uždarė Latvijos ir Rusijos sienos kontrolės punktus Vientuliuose ir Pededzėje, o 2024-aisiais – Silenės sienos perėją.