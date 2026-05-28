Latvijoje patvirtinta nauja vyriausybė

Atsistatydinusios premjerės Evikos Silinos (Evikos Silinios) iš „Naujosios vienybės“ vyriausybės mandatas atitinkamai baigėsi. V
Naująją vyriausybę sudaro „Jungtinis sąrašas“, Nacionalinis susivienijimas, „Naujoji vienybė“ bei Žaliųjų ir valstiečių sąjunga.
Naujojoje koalicinėje vyriausybėje Finansų, Teisingumo bei Išmaniosios administracijos ir regioninės plėtros ministerijoms vadovaus „Jungtinis sąrašas“. Finansų ministru patvirtintas Maris Kučinskis, teisingumo ministru – Edvardas Smiltenas, o išmaniosios administracijos ir regioninės plėtros ministru – Edgaras Tavaras.
Užsienio reikalų ministrė Baiba Bražė ir sveikatos apsaugos ministras Hosamas Abu Meris iš „Naujosios vienybės“ išsaugos savo postus. Gynybos ministru patvirtintas Raivis Melnis, o buvęs vidaus reikalų ministras Rihardas Kozlovskis paskirtas susisiekimo ministru.
Nacionalinis susivienijimas vadovaus Švietimo ir mokslo, Kultūros, Vidaus reikalų bei Klimato ir energetikos ministerijoms. Švietimo ir mokslo ministre paskirta Ilzė Indriksonė, vidaus reikalų ministru taps Janis Dombrava, kultūros ministru – Nauris Puntulis, o klimato ir energetikos ministru patvirtintas Janis Vitenbergas.
Viktoras Valainis lieka ekonomikos ministru, Reinis Uzulniekas – gerovės ministru, o Uldis Augulis paskirtas žemės ūkio ministru. Jie yra iš Žaliųjų ir valstiečių sąjungos.
Daiga Mierina iš Žaliųjų ir valstiečių sąjungos taip pat išsaugojo Saeimos pirmininkės postą.
Prezidentas Edgaras Rinkevičius pavedė 47 metų A. Kulbergui suformuoti naują vyriausybę po buvusios premjerės E. Silinos atsistatydinimo. Naujoji vyriausybė turėtų dirbti iki rinkimų spalį.
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