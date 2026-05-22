 Latvijoje – susitarimas dėl PVM sumažinimo parduotuvėse

Latvijoje – susitarimas dėl PVM sumažinimo parduotuvėse

2026-05-22 15:23
BNS inf.

Latvijos ekonomikos ministerija penktadienį pasirašė susitarimą su maisto prekių mažmenininkais ir gamintojais, kad užtikrintų, jog nuo šių metų liepos 1 d. parduotuvėse tam tikrai daliai pagrindinių produktų pridėtinės vertės mokestis (PVM) būtų visiškai sumažintas nuo 21 proc. iki 12 proc.

<span>Latvijoje – susitarimas dėl PVM sumažinimo parduotuvėse</span>
Latvijoje – susitarimas dėl PVM sumažinimo parduotuvėse / Asociatyvi Pixabay nuotr.

Susitarimo tikslas – užtikrinti, kad PVM tarifo sumažinimas nuo 21 proc. iki 12 proc. duonai, pienui, šviežiai atšaldytai paukštienai ir kiaušiniams būtų visiškai atspindėtas galutinėse kainose parduotuvėse.

Taip pat pasirašytas priedas prie memorandumo dėl prekybos maisto produktais. Jo tikslas – skatinti pagrindinių maisto produktų prieinamumą Latvijos gyventojams, plečiant į pigių produktų krepšelį įtrauktų produktų asortimentą, gerinant šių produktų atpažįstamumą ir matomumą bei skatinant vartotojų įpročių pokyčius, kad jie rinktųsi Latvijos gamintojų produktus, remdamiesi išsamesne informacija.

Šalys susitarė išplėsti pigių produktų krepšelį įtraukiant papildomų produktų į dešimt esamų produktų kategorijų.

Latvijos maisto prekybininkų asociacijos vykdomasis direktorius Janis Dubultas sakė, kad asociacija remia praktinius mechanizmus, padedančius pirkėjams mokėti mažiau už maistą. Jis užtikrino, kad asociacijos nariai užtikrins PVM tarifo sumažinimą prekėms nuo liepos 1 d.

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