Latvijos pasienyje su Rusija dislokuojamos judėjimą stabdančios kliūtys

Kliūtys, išdėstytos trimis eilėmis, maždaug dešimties metrų pločio, yra skirtos užkirsti kelią karinės technikos judėjimui per sieną. Kiekvienas „drakono dantis“ sveria apie pusantros tonos. Karinės pajėgos pažymėjo, kad tarpai tarp jų yra maži, kad jokios karinės transporto priemonės negalėtų pravažiuoti.
„Jei kas nors atsitiks, turime sugebėti juos sunaikinti čia, nes Ukrainoje matome – kai tik atiduodame žemę, ją susigrąžinti praktiškai neįmanoma“, – sakė už Baltijos gynybos linijos projektą atsakingas pulkininkas Andris Riekstas.
Jis pažymėjo, kad šiuolaikiniame kare svarbi ne tik gynyba nuo dronų ir raketų atakų, bet ir sausumos kontrolė.
Be „drakono dantų“, ateityje taip pat planuojama įrengti prieštankinius griovius.
Latvijos siena su Rusija ir Baltarusija iš viso yra maždaug 450 kilometrų ilgio. Šiais metais Nacionalinės ginkluotosios pajėgos planuoja įrengti daugiau nei aštuonis kilometrus judėjimą stabdančios infrastruktūros.
Baltijos gynybos linijos projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su Lietuva, Estija ir Lenkija. Projektas prasidėjo maždaug prieš dvejus metus, o visus planuojamus darbus tikimasi užbaigti iki 2028 metų.
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