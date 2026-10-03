Latvijos premjeras ragina žmones balsuoti, kad vėliau jie turėtų pagrindo kritikuoti valdžią

A. Kulbergas balsavo 128-ojoje rinkimų apylinkėje Garkalnėje, Ruopažių savivaldybėje.
Premjeras pabrėžė, kad svarbiausia – ateiti balsuoti. Politikas paragino rinkėjus atiduoti savo balsus prieš išvykstant iš Rygos ar traukiant į gamtą, pažymėdamas, kad balsavimas kartą per ketverius metus yra kiekvieno piliečio pareiga.
Atskirai A. Kulbergas kreipėsi į užsienyje gyvenančius Latvijos piliečius bei diasporos atstovus, ragindamas ir juos aktyviau dalyvauti rinkimuose. Jis išreiškė viltį, kad šie žmonės matys galimybę ateityje grįžti į Latviją, o kaip teigiamą pavyzdį šiuo atžvilgiu paminėjo Lenkiją.
Kalbėdamas apie savo lūkesčius dėl parlamento rinkimų rezultatų, A. Kulbergas išreiškė viltį, kad „Jungtinis sąrašas“ sulauks tvirto rinkėjų palaikymo ir galimybės įgyvendinti pokyčius. Jis pabrėžė, kad Latvijai būtina stoti į stabilesnį plėtros kelią tiek ekonomikos, tiek krašto apsaugos srityse.
A. Kulbergo teigimu, stipri gynyba įmanoma tik kartu su stipria ekonomika; šios dvi sritys privalo vystytis išvien. Tai jis įvardijo kaip vieną pagrindinių uždavinių ateinantiems ketveriems metams.
Paklaustas apie pirmuosius rinkimų rezultatų ženklus, A. Kulbergas pripažino, kad po intensyvaus priešrinkiminių debatų laikotarpio jis pirmiausia norėtų atgauti kvapą ir pailsėti.
Prieš būsimas derybas su prezidentu ir kitomis politinėmis jėgomis A. Kulbergas planuoja pradėti pirmines diskusijas dėl galimo bendradarbiavimo ateityje su savo politinės partijos nariais.
Prezidentas Edgaras Rinkevičius savo ruožtu sakė, kad pasirinkti rinkimuose nėra lengva, tačiau visada galima rasti partiją, kuri yra artimesnė širdžiai.
Atidavęs savo balsą, jis žurnalistams sakė atidžiai apsvarstęs savo pasirinkimą ir pridūrė, kad kasdien seka, kas buvo nuveikta ir kas nepadaryta, atidžiai vertina programas, pasiekimus ir – gana kritiškai – rinkimų pažadus.
„Tiesą sakant, tai nėra taip paprasta“, – pabrėžė prezidentas, tačiau pridūrė: „Yra be galo svarbu, kad žmonės ateitų ir atiduotų savo balsus. Jei nebalsuosite, už jus nuspręs kas nors kitas, kas nors kitas patikės savo mandatą atstovams ir kas nors kitas pasirūpins, kad jų idėjos būtų įgyvendintos.“
Šeštadienį rinkimų apylinkės Latvijoje dirbs iki 20 val. vietos (ir Lietuvos) laiku.
Centrinės rinkimų komisijos duomenimis, iki rinkimų dienos vidurdienio savo balsus atidavė daugiau kaip 394 tūkst. rinkėjų, arba 25,3 proc. balsavimo teisę turinčių žmonių, įskaitant gyventojus, balsavusius iš anksto ankstesnėmis dienomis.
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