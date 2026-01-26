Latvių institucija: Rusijos keliami saugumo pavojai Europai ir Latvijai didėja

Joje pabrėžiama, kad Rusija šiuo metu nekelia tiesioginės karinės grėsmės Latvijai, tačiau daugybė ženklų rodo galimus ilgalaikius planus.
SAB pabrėžia, kad Rusijos tikslas – susilpninti Vakarus tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu mastu, o per pastaruosius kelerius metus Maskvos suvokimas apie Vakarus kaip egzistencinę grėsmę valdančiajam režimui sustiprėjo.
Rusija mano, kad jau įsitraukė į tiesioginę konfrontaciją su Vakarais: kova vyksta ne tik Ukrainoje, bet ir pasauliniu bei ideologiniu mastu. Prastas Rusijos grėsmės suvokimas reiškia didelį saugumo grėsmių Europai padidėjimą, teigiama ataskaitoje.
Norėdama įgyvendinti savo įtaką ir planus, Rusija ir toliau naudoja ir nuolat pritaiko esamas priemones, taip pat kuria naujas hibridines priemones. Viena iš vis dažniau taikomų priemonių – teisinių mechanizmų naudojimas tarptautinėje arenoje, siekiant diskredituoti Latviją tarptautiniu lygiu ir užtikrinti ilgalaikį tarptautinį spaudimą Latvijai pakeisti savo politiką Rusijos ir rusakalbių gyventojų atžvilgiu.
SAB vertinimu, Maskva ir toliau kels didelę karinę grėsmę Europos šalims ir NATO, o Rusijos ekonomikos militarizacija tęsis net ir po galimo karo Ukrainoje užbaigimo ar įšaldymo.
SAB turima informacija rodo, kad Rusijos požiūris į Latviją tampa vis panašesnis į tą, kurį Rusija turėjo į Ukrainą prieš karą.
„Praėjusiais metais, analizuodami saugumo situacijos regione būklę, įvertinome, kad esant tinkamoms sąlygoms Rusijos karinė grėsmė NATO per penkerius metus gali gerokai padidėti. Pastaruoju metu įvairūs ekspertai tai prognozuoja per ateinančius dvejus ar trejus metus. Situacija pasikeitė, grėsmė išaugo, tačiau šiuo metu mes neapribojame jos tam tikru laikotarpiu, nes situacijai įtakos turi įvairūs veiksniai ir jų derinys. Grėsmės lygis, kylantis iš Rusijos, išliks aukštas, todėl turime kryptingai dirbti, kad ją sumažintume. Taip pat turime būti pasiruošę tam, kad Rusija bandys daryti įtaką būsimiems parlamento rinkimams Latvijoje šį rudenį“, – apie metinę ataskaitą ir dabartinius saugumo iššūkius komentavo SAB direktorius Egilis Zviedris.
SAB praneša, kad Rusija ypatingą dėmesį skiria Jungtinėms Tautoms (JT). Pastaruosius pusantrų metų Rusijos užsienio reikalų ministerija periodiškai praneša, kad rengiasi paduoti Baltijos valstybes, įskaitant Latviją, taip pat kelias kitas šalis į JT Tarptautinį Teisingumo Teismą (TTT) dėl rusakalbių gyventojų teisių pažeidimų. Bylinėjimosi tikslas – diskredituoti Latviją tarptautiniu lygiu ir užtikrinti ilgalaikį tarptautinį spaudimą Latvijai pakeisti savo politiką Rusijos ir rusakalbių gyventojų atžvilgiu.
SAB turi informacijos, kad Rusijos pareigūnai tiki režimo sukurta ir skleidžiama propaganda apie Latviją. Nors Rusijai tai nėra prioritetas, vis labiau neigiamas požiūris į Latviją gali lemti agresyvesnius Rusijos sprendimus ilgainiui, teigė pareigūnai.
Platesnio masto kova
Anot ataskaitos, Maskva mano, kad kova vyksta ne tik Ukrainoje, bet ir pasauliniu bei ideologiniu mastu. Rusija daro prielaidą, kad Vakarų vertybės, tokios kaip demokratija, pilietinė visuomenė ir žmogaus teisės, susilpnintų režimo kontrolę šalyje ir taip keltų grėsmę jos stabilumui.
Rusija nuolat ieško silpnų vietų Vakarų saugume, kurias būtų galima išnaudoti ateityje. 2025 metais Rusija toliau plėtė diversinę veiklą, daugiausia nukreiptą į infrastruktūrą, naudojamą karinei paramai Ukrainai teikti.
Pastebimi nuolatiniai GPS signalų trikdymo ir klastojimo atvejai Baltijos jūros regione, kuriuos galėtų padėti paaiškinti Rusijos vykdomos apsaugos priemonės nuo dronų atakų ir jos „šešėlinio laivyno“ veiklos slėpimas, taip pat papildomas trikdomasis poveikis NATO šalių narių oro ir laivų eismui, pranešė SAB.
Nors nuo 2025 metų pradžios tarptautinėje darbotvarkėje periodiškai pasirodydavo diskusijos dėl galimų taikos derybų tarp Rusijos ir Ukrainos, SAB turima informacija rodo, kad Maskva yra pasirengusi tęsti karo veiksmus ir 2026 metais: Rusijos karinė taktika, ekonomika ir visuomenė vis labiau pritaikomos ilgalaikiams karo veiksmams.
Anot ataskaitos, Rusija ir toliau sutelkia dėmesį į savo ekonomikos militarizavimą, siekdama dabartinio ekonominio stabilumo ir atsparumo Vakarų sankcijoms ilgalaikės gerovės sąskaita. Spartus išteklių perskirstymas ir nevienoda parama įvairiems ekonomikos sektoriams sukuria struktūrinį disbalansą, kuris ateityje greičiausiai turės neigiamų pasekmių. Šiuo metu yra nedidelė tikimybė, kad Rusijos ekonomika žlugs artimiausiu metu, tačiau šalies technologinė plėtra ir tarptautinis konkurencingumas ilgainiui sumažės.
SAB vertinimu, Rusijos ekonomikos militarizacija tęsis net ir po galimo karo Ukrainoje užbaigimo ar įšaldymo: Rusija toliau plėtos savo karinius pajėgumus, ir toliau kels didelę grėsmę Europos šalims ir NATO. Be to, galimas karo užbaigimas, dėl kurio Vakarų šalys panaikintų arba sušvelnintų Rusijai taikomas sankcijas, pastebimai padidintų Maskvos galimybes išlaikyti aukštą ekonominės militarizacijos lygį, neturint būtinybės susidurti su dideliais ekonominiais neramumais.
SAB yra viena iš trijų Latvijos valstybės saugumo institucijų, kurios, vadovaudamosi įstatymų nustatyta tvarka, vykdo žvalgybą ir kontržvalgybą, saugo įslaptintą informaciją, stebi kritinę informacijos ir ryšių technologijų infrastruktūrą, taip pat vykdo ir kontroliuoja įslaptintos informacijos mainus su tarptautinėmis organizacijomis.
