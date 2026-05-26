Lenkija gavo pirminį JAV pritarimą gaminti paklausias raketas „Patriot“

Gynybos ministro pavaduotojas Cezary‘jus Tomczykas sakė, kad apie tai sužinojo neseniai lankydamasis Vašingtone, kur susitiko su prezidento Donaldo Trumpo Nacionalinio saugumo tarybos vadovo pavaduotoju Andrew Bakeriu.
Pasak C. Tomczyko, tas susitikimas buvo „svarbiausia“ kelionės dalis. Jis privačiam televizijos kanalui „TVN24“ sakė, kad JAV iš pradžių abejojo, ar Lenkija sugebės pati gaminti raketas „PAC-3“.
„Manau, kad po mūsų vizito visos galimybės yra atviros, be to, gavome pirminį Valstybės departamento pritarimą gaminti raketas, skirtas sistemoms „Patriot“. Jos būtų gaminamos Lenkijos gynybos pramonės įmonėse“, – sakė C. Tomczykas.
Ministras pridūrė, kad Lenkija taip pat galėtų gaminti kitus ginklus, įskaitant ilgojo nuotolio raketas „HIMARS“ ir raketas „Hellfire“, pažymėdamas, kad „amerikiečiai labai domėjosi tokiu sprendimu“.
Paklausieji „Patriotai“
„Patriot“ – moderni ir labai geidžiama mobili priešlėktuvinės gynybos sistema, galinti sekti ir numušti raketas, dronus bei orlaivius. Lenkijos ginkluotosios pajėgos savo arsenale turi dvi raketų paleidimo sistemų „Patriot“ baterijas ir yra iš JAV užsakiusi dar šešias.
Nors JAV daugelį metų siekė raketas „Patriot“ gaminti pačios, po to, kai karo su Iranu metu buvo smarkiai išeikvotos jų atsargos ir pasigirdo perspėjimų, kad jas papildyti gali prireikti daug laiko, atrodo, kad JAV gynybos šulai pakeitė savo poziciją.
Šiuo metu kasmet pagaminama apie 700 naujausių raketų „PAC-3“ vienetų, tačiau Vašingtonas dabar siekia, kad iki 2030 m. jų gamybos apimtis siektų 2 tūkst. vienetų per metus, atverdamas galimybes bendradarbiauti su sąjungininkų šalių gynybos pramonės įmonėmis.
Nors naujausia šių raketų versija, kuri gali būti naudojama sistemose „Patriot“, yra „PAC-3 MSE“, siekdama išvengti vėlavimo rizikos, Lenkija ieško alternatyvų.
Ne tik gamyba
C. Tomczykas taip pat pažymėjo, kad Lenkija siekia gauti leidimą statyti įsigytos JAV gamybos karinės technikos, įskaitant naikintuvus „F-35“, sraigtasparnius „Apache“, raketų sistemas „HIMARS“, taip pat sistemas „Patriot“, techninės priežiūros infrastruktūrą.
„Norime, kad ši infrastruktūra tarnautų ir JAV kariuomenei, o tai būtų naudinga tiek Lenkijos pramonei, tiek amerikiečiams“, – sakė jis. Ministras pridūrė, kad neseniai buvo pasirašyta sutartis dėl tankų „Abrams“ techninės priežiūros Poznanės ir Denblino centruose.
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