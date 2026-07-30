Lenkiją pasiekė karščio banga: paskelbtas aukščiausias perspėjimas

Dalyje Vakarų Lenkijos nuo ketvirtadienio vidudienio galioja net aukščiausias perspėjimo lygis. Čia prognozuojamos iki 36 laipsnių temperatūros, rašo polskieradio.pl.
Raudonas perspėjimas paskelbtas didelėje dalyje Žemutinės Silezijos, Liubušo ir Didžiosios Lenkijos vaivadijų. Meteorologijos tarnybos duomenimis, čia termometrų stulpeliai ketvirtadienį kops iki 33–36 laipsnių padalos, o penktadienį – iki 31–34. Ir naktimis temperatūra sunkiai kris žemiau 19–22 laipsnių. Perspėjimai galioja iki penktadienio vakaro.
Didelei daliai centrinės, pietų ir rytų Lenkijos, įskaitant Mazovijos, Lodzės, Liublino, Silezijos bei Kujavsko-Pomorsko ir Opolės regionus, paskelbtas antro lygio perspėjimas. Čia prognozuojama 30–36 laipsnių kaitra.
Šalies šiaurėje ir šiaurės vakaruose galioja žemiausio lygio perspėjimas. Ir čia gali kaisti iki 35 laipsnių.
Meteorologai įspėja, kad ekstremalus karštis visų pirma gali kelti pavojų senyvo amžiaus žmonių, vaikų ir chroniškomis ligomis sergančių gyventojų sveikatai. IMGW rekomenduoja vengti tiesioginių saulės spindulių, gerti pakankamai skysčių ir karščiausiomis dienos valandomis vengti fizinio krūvio.
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