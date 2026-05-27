Lenkija pasirengusi gaminti raketas „Patriot“

Lenkijos gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas-Kamyszas antradienį Otavoje susitiko su Kanados gynybos ministru Davidu McGuinty aptarti Otavos dalyvavimo Europos gynybos finansavimo programoje SAFE.
Vėliau tą pačią dieną kalbėdamas su žurnalistais, Lenkijos gynybos ministras teigė, kad Varšuva turi geras galimybes užsitikrinti vaidmenį pažangių JAV raketų sistemų gamyboje.
„Lenkija yra viena iš vietų, kurios svarstomos rimčiausiai“, – sakė W. Kosiniakas-Kamyszas.
„Atsiveria durys perduoti, pavyzdžiui, sistemoms „Patriot“ skirtų raketų PAC-3 arba paleidimo įrenginiams HIMARS skirtų raketų gamybą“, – pridūrė jis, bet šiame etape ministras sakė negalįs pateikti daugiau informacijos.
„Lenkija, galbūt kartu su tokiomis šalimis kaip Nyderlandai ir Vokietija, yra viena iš svarbiausių svarstomų vietų“, – pakartojo jis.
W. Kosiniakas-Kamyszas taip pat nurodė, kad rugsėjį Lenkijoje pradėsiantis veikti sraigtasparnių „Apache“, „Black Hawk“ ir AW-149 techninės priežiūros centras teiks paramos paslaugas kariniams operatoriams visoje Europoje.
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