Lenkija priėmė reglamentą dėl tos pačios lyties santuokų pripažinimo

„Ką tik pasirašiau reglamentą dėl užsienyje sudarytų santuokų perrašymo, – socialiniame tinkle „X“ rašė M. Kierwinskis. – Kaip ir žadėjome, reglamentas įsigalioja. Teismų sprendimai visada bus vykdomi.“
Kiek anksčiau šį reglamentą pasirašė skaitmeninių reikalų ministras Krzysztofas Gawkowskis.
„Istorija rašoma mūsų akyse. Dėl šio pakeitimo kiekvienas civilinės metrikacijos skyrius Lenkijoje galės perrašyti užsienyje sudarytas tos pačios lyties asmenų santuokas“, – vėliau tinkle „X“ komentavo K. Gawkowskis.
„Valstybė su visais piliečiais elgsis oriai ir pagarbiai. Lenkijos administracija yra moderni, efektyvi ir vienoda visiems“, – sakė jis.
Dokumentas buvo parengtas po pernai lapkritį priimto Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (ESTT) sprendimo, kuriame teigiama, kad ES valstybės narės privalo teisiškai pripažinti kitoje ES šalyje sudarytas tos pačios lyties asmenų santuokas, net jei nacionalinė teisė tokių sąjungų neleidžia.
Reaguodamas į šį sprendimą, Lenkijos aukščiausiasis administracinis teismas (NSA) nurodė į nacionalinį civilinį registrą perrašyti kelis tos pačios lyties asmenų santuokos liudijimus. Tačiau visiškam įgyvendinimui reikėjo pakeisti vidaus taisykles.
(be temos)
(be temos)