 Lenkija sučiupo ginkluotės įmonėje dirbusį spėjamą šnipą

Lenkija sučiupo ginkluotės įmonėje dirbusį spėjamą šnipą

2026-05-29 18:27
Rasa Strimaitytė (ELTA)

Lenkijos žvalgyba sulaikė spėjamą šnipą, dirbusį valstybiniame ginkluotės koncerne. Tai Lenkijos pilietis, tinkle „X“ pranešė gynybos ministras Wladyslawas Kosiniakas Kamyszas. Vyras suimtas, jam skirtas trijų mėnesių kardomasis kalinimas.

Wladyslawas Kosiniakas Kamyszas
Wladyslawas Kosiniakas Kamyszas / EPA nuotr.

Pateiktais duomenimis, spėjamas šnipas dirbo Lenkijos ginkluotės grupėje PGZ. Tyrėjai kaltina jį veikus svetimos žvalgybos naudai. Jei bus nuteistas, jam gresia mažiausiai aštuoneri metai kalėjimo.

PGZ yra svarbiausia valstybinės Lenkijos ginklų pramonės bendrovė ir viena pagrindinių tiekėjų Lenkijos kariuomenei. Jai priklauso dešimtys įmonių, gaminančių ginklus ir karinę įrangą, įskaitant haubicas ir ratinius šarvuočius, taip pat pistoletus-kulkosvaidžius bei šautuvus.

Lenkija yra viena svarbiausių Rusijos užpultos Ukrainos politinių ir karinių rėmėjų. Vyriausybė Varšuvoje kaltina Rusijos ir jos sąjungininkės Baltarusijos slaptąsias tarnybas siunčiant į šalį daug šnipų ir verbuojant diversantus.

 
Šiame straipsnyje:
Lenkijos žvalgyba
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Wladyslawas Kosiniakas Kamyszas

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Komentarai

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juodaakiai
Kažin kodėl taip meiliai Migracijos departamentas suleidinėjo į Lietuvą rusijos ir baltarusijos piliečius? Dabar Migracijos vadovė ėmė dirbti prezidentūroje. Ir tie Registrai kažkaip per Migracijos paieškas pasiviešino.... Ar ne per daug sutapimų?
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Kirvis
Visokiems šnipams Europoje reikia įvesti mirties bausmę.
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