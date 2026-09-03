Lenkijos „Orlen“ ir didelės Europos energetikos bendrovės sudarė Baltijos aljansą

Pirmoji regione energetikos bendradarbiavimo platforma subūrė įmones iš Lenkijos, Suomijos, Švedijos, Danijos, Vokietijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Norvegijos. Jos nariai ketvirtadienį Varšuvoje pasirašė bendradarbiavimo sutartį.
Naujasis aljansas planuoja investuoti į jūros vėjo energiją, suskystintąsias dujas (SGD ir BioSGD), vandenilį, anglies dioksido surinkimą ir saugojimą, branduolinę energetiką bei mažus modulinio tipo reaktorius (SMR).
„Sujungdami Europos įmonių kompetenciją, infrastruktūrą ir investicinius pajėgumus, galime sustiprinti energetinį saugumą, geriau panaudoti turimas lėšas ir padidinti Baltijos jūros regiono konkurencingumą“, – teigė „Orlen“ generalinis direktorius Ireneuszas Fafara savo pareiškime.
Aljansas sieks skatinti tarpvalstybinius projektus, dalijimąsi žiniomis ir bendras rekomendacijas dėl ES reglamentų bei paramos schemų. Jis taip pat sutelks dėmesį į kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą ir modernizavimą.
„Orlen“ yra daugiašakė energetikos grupė, valdanti naftos perdirbimo gamyklas Lenkijoje, Čekijoje bei Lietuvoje ir degalinių tinklus Lenkijoje, Vokietijoje, Slovakijoje, Vengrijoje ir Austrijoje. Ji taip pat užsiima naftos bei dujų gavyba ir investuoja į atsinaujinančią bei branduolinę energetiką, įskaitant mažuosius modulinius reaktorius
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