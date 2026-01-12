Lenkijos vartotojų teisių tarnyba platformoms „Zalando“ ir „Temu“ skyrė milijonines baudas

UOKiK pirmadienį nurodė, kad abi bendrovės pažeidė vartotojų apsaugos taisykles, nes nenurodė mažiausios kainos per pastarąsias 30 dienų – šis reikalavimas skirtas užkirsti kelią dirbtinėms nuolaidoms, kurios perdėtai padidina išpardavimų patrauklumą.
Reaguodama į daugybę klientų skundų, reguliavimo institucija nustatė, kad Vokietijos elektroninės prekybos platforma „Zalando“ ne kartą manipuliavo orientacine kaina, taikoma nuolaidoms, todėl jai skirta 31 mln. zlotų (7 mln. eurų) bauda.
Kinų valdomai „Temu“ už panašią praktiką skirta beveik 6 mln. zlotų (1 mln. eurų) bauda. Nė vienas sprendimas nėra galutinis ir abi bendrovės gali juos skųsti.
„Verslas privalo aiškiai informuoti vartotojus apie nuolaidas ir akcijas, – pranešime teigė UOKiK pirmininkas Tomaszas Chrostny (Tomašas Chrustnis). – Kainų didinimo pateikimas kaip pigių sandorių ir selektyvus ar manipuliacinis nuolaidų reklamavimas turi liautis.“
Vartotojų apsaugos tarnyba pranešė, kad šiuo metu atlieka šešis panašius tyrimus, kuriuose kaltinimai pateikti „Media Markt“, „Sephora“, „Glovo“, „Shell Polska“, „AzaGroup“ („Renee“ ir „Born2Be“ prekių ženklų valdytojai) ir „Jeronimo Martins Polska“, prekybos tinklo „Biedronka“ savininkei.
