Link Europos plaukia pirmasis nuo kovo mėnesio naftos tanklaivis iš Persijos įlankos

Su Maršalo Salų vėliava plaukiojantis tanklaivis „Advantage Victory“ gegužės 27 d. praplaukė Hormuzo sąsiaurį nenurodydamas savo kelionės tikslo. Laivas savo kelionės tikslą atskleidė tik pirmadienį, kai jo AIS signalas parodė „NL RTM“ – tai yra Roterdamo, vieno iš didžiausių Europos uostų, kodas. Jis turėtų atplaukti liepos 7 d.
Tanklaivis, į kurį Irako Basros uoste nafta buvo pakrauta vasario 24 d. ir kovo 1 d., šiuo metu, kaip rodo jo atsakiklis, yra prie Madagaskaro krantų.
Tai pirmasis tanklaivis, perplaukęs Hormuzo sąsiaurį su Europai skirta nafta nuo kovo 1 d., kai laivas „New Vision“ išplaukė iš Persijos įlankos.
Remiantis „Kpler“ duomenimis, nuo kovo 1 d. per Hormuzo sąsiaurį Persijos įlanką paliko apie 103 naftos tanklaiviai, gabenantys iš viso 185 mln. barelių žalios naftos.
Detalesni duomenys rodo, kad nuo karo pradžios iš Persijos įlankos išplukdyta 92 mln. barelių Irano naftos, taip pat 42 mln. barelių Jungtinių Arabų Emyratų naftos, 22 mln. barelių Irako naftos, 20 mln. barelių Saudo Arabijos naftos, 7 mln. barelių Kuveito naftos ir 3 mln. barelių Kataro naftos.
Nuo karo pradžios iki balandžio vidurio, kai JAV pradėjo Irano uostų blokadą, per Hormuzo sąsiaurį iš Persijos įlankos daugiausia (81 proc.) buvo išgabenta iranietiškos naftos.
Nuo balandžio vidurio tanklaiviai daugiausia atplaukė iš kitų Persijos įlankos šalių (84 procentai), o dauguma jų iškrovė krovinius klientams Azijoje arba Artimuosiuose Rytuose.
Kai kurių tanklaivių, daugiausia Irano, paskirties vieta nežinoma.
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