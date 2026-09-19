 Liuksemburgo oro uoste dėl dronų buvo sustabdyti skrydžiai

Liuksemburgo oro uoste dėl dronų buvo sustabdyti skrydžiai

2026-09-19 09:55
Živilė Aleškaitienė (ELTA)

Liuksemburgo oro uoste naktį į šeštadienį buvo trumpam sustabdyti skrydžiai, netoliese pastebėjus be leidimo skraidančius dronus.

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<span>Liuksemburgo oro uoste dėl dronų buvo sustabdyti skrydžiai</span>
Liuksemburgo oro uoste dėl dronų buvo sustabdyti skrydžiai / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

„Skrydžiai Liuksemburgo oro uoste… atnaujinti po laikino sustabdymo…, kai netoli aerodromo, o vėliau ir virš jo buvo aptikta be leidimo skraidančių bepiločių orlaivių“, – sakoma oro uosto pranešime, kuris buvo paskelbtas jo interneto svetainėje.

Pranešime priduriama, kad skrydžiai buvo sustabdyti „kaip atsargumo priemonė, siekiant užtikrinti keleivių, oro linijų bendrovių įgulų, oro uosto darbuotojų ir orlaivių saugumą".

Pranešime nenurodoma pastebėtų bepiločių orlaivių kilmė. Oro uostas teigia toliau stebintis padėtį ir perspėja dėl galimų skrydžių vėlavimų bei oro eismo sutrikimų.

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