„Live Nation“ įsigys didžiulę „Paris La Defense Arena“

Tai didžiausia uždarų renginių erdvė Europoje, kurią 2024-ųjų metų koncertų turo „Eras Tour“ metu dainininkė Taylor Swift (Teilor Svift) užpildė iki didžiausios įmanomos talpos – 40 tūkst. sėdimų vietų.
Šis sandoris sudarytas visame pasaulyje didėjant didžiulių gyvos muzikos koncertų paklausai.
Finansinės detalės neatskleistos, tačiau „Live Nation“ pareiškė, kad sieks atnaujinimų, kurie „leis arenoje visus metus rengti gerokai daugiau renginių (...), sustiprinant Paryžiaus, kaip pasaulinės pramogų vietos, poziciją“.
Prancūzijos sostinės vakariniame pakraštyje esanti arena buvo pastatyta 2017-aisiais ir priklauso prancūzų verslininkui Jacky Lorenzetti (Džakiui Lorencečiui) priklausančiai kontroliuojančiajai bendrovei „Ovalto“.
Ši erdvė gali būti pritaikyta tiek pramoginiams, tiek sporto renginiams, o per 2024 metų Paryžiaus vasaros olimpines žaidynes čia vyko plaukimo ir vandensvydžio varžybos.
Joje taip pat koncertavo tokios žvaigždės kaip „The Rolling Stones“, Kendrickas Lamaras (Kendrikas Lamaras) ir Dua Lipa.
„Tik per dešimt metų pavertėme „Paris La Defense Arena“ unikalia renginių vieta Europoje, – pranešime teigė J. Lorenzetti. – Šiandien prasideda naujas skyrius.“
Naujausi komentarai