Lukašenka sako, kad išsipildė jo svajonė – turi rusišką branduolinę raketą

Apie tai rašo valstybinė naujienų agentūra „Belta“.
„Kadaise svajojau apie šią mašiną („Iskander“), o šiandien mes jų turime ne vieną. Ir jūs geriau už mane žinote, kad tai puikus ginklas!“ – pareiškė A. Lukašenka.
Prieš tai Baltarusijos gynybos ministerija pareiškė, kad pirmadienį šalyje prasidėjo bendros su Rusija kovinio branduolinio ginklo panaudojimo pratybos.
Vėliau paaiškėjo, kad Rusija per pratybas pristatė branduolinę amuniciją į saugyklas Baltarusijos teritorijoje.
Ukrainos užsienio reikalų ministerija Rusijos taktinio branduolinio ginklo dislokavimą Baltarusijoje ir bendras branduolines pratybas pavadino beprecedenčiu iššūkiu pasaulinei saugumo architektūrai ir paragino tarptautinius partnerius griežtai reaguoti.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte išvakarėse pareiškė, kad Rusija susidurtų su pražūtingomis pasekmėmis, jei išdrįs panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą.
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(be temos)