 Lukašenka sako, kad išsipildė jo svajonė – turi rusišką branduolinę raketą

Lukašenka sako, kad išsipildė jo svajonė – turi rusišką branduolinę raketą

2026-05-21 15:13
BNS inf.

Autoritarinis Baltarusijos prezidentas Aliaksandras Lukašenka ketvirtadienį lankydamas ginkluotųjų pajėgų raketų brigadą Osipovičių rajone pareiškė, kad išsipildė jo „svajonė“ turėti savo šalyje rusiškų raketų kompleksų „Iskander“.

<span>Lukašenka sako, kad išsipildė jo svajonė – turi rusišką branduolinę raketą</span>
Lukašenka sako, kad išsipildė jo svajonė – turi rusišką branduolinę raketą / Scanpix nuotr.

Apie tai rašo valstybinė naujienų agentūra „Belta“.

„Kadaise svajojau apie šią mašiną („Iskander“), o šiandien mes jų turime ne vieną. Ir jūs geriau už mane žinote, kad tai puikus ginklas!“ – pareiškė A. Lukašenka.

Prieš tai Baltarusijos gynybos ministerija pareiškė, kad pirmadienį šalyje prasidėjo bendros su Rusija kovinio branduolinio ginklo panaudojimo pratybos.

Vėliau paaiškėjo, kad Rusija per pratybas pristatė branduolinę amuniciją į saugyklas Baltarusijos teritorijoje.

Ukrainos užsienio reikalų ministerija Rusijos taktinio branduolinio ginklo dislokavimą Baltarusijoje ir bendras branduolines pratybas pavadino beprecedenčiu iššūkiu pasaulinei saugumo architektūrai ir paragino tarptautinius partnerius griežtai reaguoti.

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte išvakarėse pareiškė, kad Rusija susidurtų su pražūtingomis pasekmėmis, jei išdrįs panaudoti branduolinį ginklą prieš Ukrainą.

Šiame straipsnyje:
Baltarusija
Rusija
branduolinis ginklas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Tegu taip buna
Batka, nebuk bestuburis sliuzas - panaudok tas raketas be jokiu svarstymu kai tiktai bus ivugdytas uzpuolimas arba nors bet kokia provokacija. Pasigailesi NATO banditu - nuzudysi simtus tukstanciu savo tautieciu.
2
0
Kolchozas
Į beprotnamį jau jam laikas. Kam bulbai raketa?
1
-4
Visi komentarai (2)

Daugiau naujienų