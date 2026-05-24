Macronas įspėjo Lukašenką

Įspėjimas nuskambėjo per pirmąjį praneštą dviejų lyderių pokalbį telefonu nuo pat Rusijos invazijos pradžios 2022 metų vasarį, kuri iš dalies buvo pradėta iš Baltarusijos teritorijos.
E. Macronas „pabrėžė riziką Baltarusijai, jei ji leis įsitraukti į Rusijos agresijos karą prieš Ukrainą“, sakė anonimiškumo prašęs šaltinis.
„Jis taip pat paragino A. Lukašenką imtis būtinų žingsnių siekiant pagerinti Baltarusijos ir Europos santykius“, – pridūrė šaltinis.
Trumpame pranešime Baltarusijos prezidentūros interneto svetainėje teigiama, kad „valstybių vadovai aptarė regioninius klausimus ir Baltarusijos santykius su ES bei konkrečiai su Prancūzija“.
Pokalbis įvyko „Prancūzijos pusės iniciatyva“, priduriama pranešime.
Kiek anksčiau gegužę Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis nurodė kariams sustiprinti sieną su Baltarusija šiaurėje, teigdamas, kad Maskva iš ten rengia naują puolimą. Kremlius tai paneigė.
Rusija ir jos mažesnė sąjungininkė Baltarusija prieš kelias dienas, gegužės 18-ąją, surengė branduolines pratybas, Kyjivui suintensyvinus dronų atakas prieš Rusiją.
Baltarusijoje, kuri ribojasi su NATO rytiniu flangu, dislokuota naujausia Rusijos branduolinį ginklą nešti galinti raketa „Orešnik“.
Sekmadienį Rusija trečią kartą kare prieš Ukrainą panaudojo šią balistinę hipergarsinę raketą per masinę dronų ir raketų ataką, sukėlusią didžiulius sugriovimus visame Kyjive.