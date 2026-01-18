Macronas nori, kad ES prieš Donaldo Trumpo tarifus panaudotų „priemonę kovai su prievarta“

Šis bloko ginklas – dar niekada nenaudotas ir pramintas ES prekybos bazuka – leidžia riboti prekių ir paslaugų importą ir buvo minimas kaip būdas atsakyti technologijų bei prekybos klausimais, o dabar – ir dėl Grenlandijos, kurią JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nori įsigyti.
Šeštadienį D. Trumpas pagrasino įvesti naujus muitus importui iš aštuonių Europos šalių, atsiuntusių savo karių į pratybas Grenlandijoje – autonominėje Danijos teritorijoje.
Nuo vasario 1 dienos Danijai, Norvegijai, Švedijai, Prancūzijai, Vokietijai, Jungtinei Karalystei (JK), Nyderlandams ir Suomijai bus taikomas 10 proc. muito tarifas visoms į Jungtines Valstijas siunčiamoms prekėms, parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
„2026 metų birželio 1-ąją šis muito tarifas bus padidintas iki 25 procentų. Šis muitas bus taikomas ir mokėtinas tol, kol bus pasiektas Susitarimas dėl Visiško ir Visapusiško Grenlandijos įsigijimo“, – parašė jis.
Sekmadienio popietę Briuselyje sušauktas neeilinis Europos Sąjungos (ES) ambasadorių susitikimas.
Naujausi komentarai