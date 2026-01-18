 Macronas nori, kad ES prieš Donaldo Trumpo tarifus panaudotų „priemonę kovai su prievarta“

2026-01-18 14:18
BNS inf.

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas (Emaniuelis Makronas) prašys Europos Sąjungos (ES) aktyvuoti galingą „priemonę kovai su prievarta“, jei Jungtinės Valstijos įves tarifus dėl priešpriešos Grenlandijos klausimu, sekmadienį pranešė jo komanda.

Šis bloko ginklas – dar niekada nenaudotas ir pramintas ES prekybos bazuka – leidžia riboti prekių ir paslaugų importą ir buvo minimas kaip būdas atsakyti technologijų bei prekybos klausimais, o dabar – ir dėl Grenlandijos, kurią JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nori įsigyti.

Šeštadienį D. Trumpas pagrasino įvesti naujus muitus importui iš aštuonių Europos šalių, atsiuntusių savo karių į pratybas Grenlandijoje – autonominėje Danijos teritorijoje.

Nuo vasario 1 dienos Danijai, Norvegijai, Švedijai, Prancūzijai, Vokietijai, Jungtinei Karalystei (JK), Nyderlandams ir Suomijai bus taikomas 10 proc. muito tarifas visoms į Jungtines Valstijas siunčiamoms prekėms, parašė D. Trumpas savo socialiniame tinkle „Truth Social“.

„2026 metų birželio 1-ąją šis muito tarifas bus padidintas iki 25 procentų. Šis muitas bus taikomas ir mokėtinas tol, kol bus pasiektas Susitarimas dėl Visiško ir Visapusiško Grenlandijos įsigijimo“, – parašė jis.

Sekmadienio popietę Briuselyje sušauktas neeilinis Europos Sąjungos (ES) ambasadorių susitikimas.

