Macronas paskelbė apie 93 mlrd. eurų investicijas pagal programą „Rinkis Prancūziją“

Maždaug 200 vadovų iš viso pasaulio laukiama kasmetiniame E. Macrono renginyje „Rinkis Prancūziją“ ("Choose France") Versalio rūmuose į vakarus nuo Paryžiaus.
Praėjusių metų konferencijoje buvo pasiektas rekordinis 20 mlrd. eurų paskelbtų projektų skaičius. Tačiau šiais metais jau pažadėtos lėšos turėtų viršyti per pastaruosius aštuonerius metus surinktus 87 mlrd. eurų, rodo E. Macrono biuro duomenys.
„Vien šis „Rinkis Prancūziją“ renginys leis surinkti rekordinę 93 mlrd. eurų patvirtintų investicijų sumą ir padės sukurti daugiau nei 15 tūkst. darbo vietų“, – sakė E. Macronas, pavadinęs renginį ne tik rekordiniu, bet ir istoriniu.
Pasak E.Macrono, 45 mlrd. eurų iš pažadėtų lėšų numato skirti Japonijos technologijų investuotoja „SoftBank“,.
Jos įkūrėjas Masayoshi Sonas savaitgalį pareiškė, kad dirbtinio intelekto infrastruktūrai išleis 75 mlrd. eurų, įskaitant 45 mlrd. eurų iki 2031 m. duomenų centrams Šiaurės Prancūzijoje.
E. Macronas teigė, kad kitos investicijos taip pat bus skirtos dirbtiniam intelektui, duomenų centrams ir puslaidininkiams, svarbiausiems mineralams, traktoriams ir sunkvežimiams, plienui ir sveikatos apsaugai.
Pasak E. Macrono, šie projektai padės „padaryti Prancūziją neabejotinai pirmaujančia šalimi pagal duomenų centrus ir skaičiavimo pajėgumus Europoje, o taip pat „perspektyvia dirbtinio intelekto robotų gamybos ir industrializacijos per dirbtinį intelektą baze“.
„Mes akivaizdžiai mažiname atitrūkimą, kurį turėjome skaičiavimo pajėgumų srityje Europoje“, lyginant su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis ir Kinija, pridūrė jis.
„SoftBank“ įkūrėjas M. Sonas sakė, kad Prancūzijos branduolinė energetika yra pagrindinis veiksnys renkantis Prancūziją.
Kanados turto valdymo įmonė „Brookfield“ investuos 10 mlrd. dolerių į duomenų centrą Prancūzijos šiaurėje, Eskodeno rajone.
Investicinė įmonė „Ardian“ ir Šiaurės šalių duomenų platforma „Verne“ investuos 5 mlrd. dolerių į duomenų centrą Paryžiaus regione.
JAV įmonė „Salesforce“ paskelbė apie 2 mlrd. dolerių investicijas iki 2030 m., įskaitant į dirbtinio intelekto centro įkūrimą Paryžiuje.
Taivano grupė „Foxconn“ planuoja investuoti 120 mln. eurų vakariniame Anžė mieste į dirbtiniam intelektui skirtų pagrindinių plokščių gamybos liniją, bendradarbiaudama su Prancūzijos superkompiuterių specialistais iš „Bull“.
Mažmeninės prekybos milžinė „Amazon“ anksčiau šį mėnesį pranešė, kad per ateinančius trejus metus Prancūzijoje investuos daugiau nei 15 mlrd. eurų ir sukurs 7 tūkst. darbo vietų, o dabar pranešė, kad trijuose logistikos centruose sukurs dar 1000 darbo vietų.
Daugiausia užsienio investicijų
Eliziejaus rūmų duomenimis, nuo pirmojo „Rinkis Prancūziją“ renginio 2018 m., praėjus metams po E. Macrono atėjimo į valdžią, paskelbta daugiau nei 230 projektų, sukūrusių kelis tūkstančius darbo vietų.
Konsultacinės bendrovės EY duomenimis, Prancūzija jau septynerius metus iš eilės pritraukia daugiausiai užsienio investicijų Europoje. Pernai ji pritraukė 852 projektus iš 5026, užregistruotų 47 Europos šalyse.
Prancūzija pritraukė daugiau su dirbtiniu intelektu susijusių projektų nei bet kuri kita Europos šalis, tačiau pramonė vis tiek nukentėjo, ypač automobilių, chemijos ir metalurgijos sektoriai.
Pasak ekonomistų, Versalyje skelbiami pranešimai neturėtų užgožti to, kad bendrai įmonių investicijos Prancūzijoje yra sumažėjusios, o gamybos atgaivinimas yra labiau noras nei tikrovė ir Prancūzija nebūtinai atrodo patrauklesnė užsienio investuotojams nei jos kaimynės.
E. Macronas nori, kad Prancūzija taptų pasauline dirbtinio intelekto lydere, ir paskelbė apie 1,55 mlrd. eurų viešųjų investicijų kvantinių technologijų ir puslaidininkių plėtrai.
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