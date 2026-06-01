Macronas: Prancūzija ir partneriai sulaikė Rusijos naftos tanklaivį

Tai naujausias toks sulaikymas, kuriuo siekiama kovoti su sankcijas pažeidžiančiu Rusijos šešėliniu laivynu.
Prezidentas Emmanuelis Macronas pranešė, kad laivas „Tagor“ buvo sulaikytas sekmadienio rytą tarptautiniuose vandenyse padedant Jungtinei Karalystei (JK) ir kitoms partnerėms.
Pareigūnų teigimu, tanklaivis plaukė iš Murmansko šiaurės vakarų Rusijoje.
Prancūzijos jūrų prefektūros atstovas spaudai nurodė, kad laivas neteisėtai plaukė su Kamerūno vėliava ir judėjo link Limbės, pajūrio miesto šios Afrikos šalies vakaruose.
„Nepriimtina, kad laivai apeina tarptautines sankcijas, pažeidžia jūrų teisę ir finansuoja karą, kurį Rusija kariauja prieš Ukrainą jau daugiau nei ketverius metus“, – sakė E. Macronas.
„Šie laivai, nesilaikantys pagrindinių laivybos taisyklių, taip pat kelia grėsmę aplinkai ir visų saugumui“, – pridūrė jis, paskelbdamas vaizdo įrašą, kuriame, pasak jo, užfiksuotas sulaikymas ir matyti iš sraigtasparnio į laivą nusileidžiančios pajėgos.
Atlanto jūrų prefektūra pranešė, kad laivas buvo perimtas daugiau nei už 400 jūrmylių (740 km) į vakarus nuo Bretanės.
„Dokumentų patikrinimas patvirtino abejones dėl iškeltos vėliavos neteisėtumo“, – nurodė prefektūra.
Laivą, kuriame buvo 23 įgulos nariai, „Prancūzijos karinis jūrų laivynas lydi į inkaravietę tolesniems patikrinimams“, pranešė jūrų prefektūra.
„Žinomas ir sekamas“
Atlanto jūrų prefektūros atstovas spaudai Guillaume'as Le Rasle'as teigė, kad tanklaiviui taikomos Europos Sąjungos (ES) ir JAV sankcijos.
„Tai laivas, kuris buvo žinomas ir sekamas“, – sakė jis naujienų agentūrai AFP.
„Sprendimas jį nukreipti buvo priimtas sekmadienio vakarą. Nukreipimo tikslas – patikrinti jo vėliavos galiojimą“, – pridūrė jis.
Tanklaivis, kuris dažnai keitė vėliavas, įsilaipinimo metu buvo „beveik tuščias“, pridūrė jis.
Remiantis „MarineTraffic“ duomenimis, paskutinį kartą automatinės identifikavimo sistemos (AIS) signalą „Tagor“ perdavė prieš savaitę, kai plaukė netoli Norvegijos krantų su Madagaskaro vėliava.
Šešėlinio laivyno laivai dažnai keičia vėliavas, su kuriomis plaukioja, arba naudoja negaliojančias registracijas, bandydami išvengti sekimo.
Nuo rugsėjo Prancūzijos pareigūnai įsilaipino į dar tris laivus, kurie, kaip manoma, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Laivams buvo leista plaukti po to, kai jų savininkai sumokėjo baudas.
Rugsėjį Prancūzijos karinis jūrų laivynas patikrino laivą „Boracay“, kuris dėjosi plaukiojantis su Benino vėliava. Jo kapitonas iš Kinijos buvo teisiamas už akių, o Prancūzijos teismas kovą išdavė jo arešto orderį ir skyrė jam vienų metų laisvės atėmimo bausmę.
Sausį Prancūzijos pajėgos konfiskavo dar vieną įtariamą Rusijos tanklaivį „Grinch“, o kovą Marselyje buvo sulaikytas iš Murmansko su Mozambiko vėliava plaukęs laivas „Deyna“.
Balandį Prancūzija paskelbė planą padvigubinti baudas laivams, kurie neplaukioja su vėliava arba atsisako paklusti.
Kelios Vakarų šalys įvedė sankcijas šimtams Rusijos „šešėlinio laivyno“ laivų dėl jos 2022 metais pradėtos invazijos į Ukrainą.
Beveik 600 laivų, įtariamų priklausant Rusijos „šešėliniam laivynui“, taikomos ES sankcijos.
Rusijos lyderis Vladimiras Putinas su Rusija susijusių laivų sulaikymą pasmerkė kaip „piratavimą“.
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