Majamio miesto mere pirmą kartą po trijų dešimtmečių išrinkta demokratė

CNN ir laikraščio „Miami Herald“ duomenimis, E. Higgins antrajame rinkimų ture surinko apie 60 proc. balsų ir nugalėjo respublikonų kandidatą Emilio T. Gonzalezą, kurį rėmė prezidentas Donaldas Trumpas.
Nepaisant dviženklės balsų persvaros, rinkėjų aktyvumas ne rinkimų metais buvo žemas – balsavo tik apie 20 proc. registruotų rinkėjų.
Didelę lotynų amerikiečių populiaciją turinčio Majamio politikoje pastaruosius tris dešimtmečius dominavo kubiečių kilmės respublikonai.
D. Trumpas, kuris dažnai savaitgalius praleidžia savo Mar-a-Lago klube, įkurdintame už 107 km į šiaurę nuo Majamio, laimėjo Floridos valstijos rinkėjų balsus 2016, 2020 ir 2024 metais.
„Kartu mes užvertėme chaoso ir korupcijos metų puslapį ir atvėrėme duris į naują mūsų miesto erą – tokią, kuriai būdinga etiška, atsakinga lyderystė, duodanti realių rezultatų žmonėms“, – sakė E. Higgins savo pareiškime, kurį išplatino žiniasklaida.
61-erių E. Higgins yra ne tik pirmoji demokratė, laimėjusi Majamio mero rinkimus nuo dešimtojo dešimtmečio, bet ir pirmoji moteris, išrinkta į šias pareigas.
Ji pažymi naujausią demokratų pergalę šių metų rinkimuose – Virdžinijos bei Naujojo Džersio valstijose, taip pat Niujorko mieste.
Virtinė sėkmingų demokratų rinkimų kampanijų visuotinai interpretuojama kaip priekaištas D. Trumpui, sugrįžusiam į valdžią šių metų pradžioje.
