„Man labai patinka infliacija“: Trumpo komentaras sukėlė pasipiktinimo bangą

„Skaičiai buvo puikūs... Man labai patinka infliacija“, – žurnalistams sakė D. Trumpas. Šį komentarą iškart pasigavo demokratai, kurie kainų kilimą padarė savo kampanijos, skirtos perimti Kongreso kontrolę lapkritį vyksiančiuose prezidento kadencijos vidurio rinkimuose, kertiniu akmeniu.
Metinė infliacija Jungtinėse Valstijose gegužę šoktelėjo iki aukščiausio lygio per trejus metus, parodė trečiadienį paskelbti oficialūs duomenys. Darbo departamentas trečiadienį pranešė, kad gegužę vartotojų kainos, palyginti su tuo pačiu mėnesiu praėjusiais metais, pakilo 4,2 proc. Palyginimui, balandį fiksuota 3,8 proc. infliacija. Gegužę kainos augo jau trečią mėnesį iš eilės.
Atstovų Rūmų pirmininkas respublikonas Mike'as Johnsonas vėliau teigė, kad prezidento žodžiai esą buvo išimti iš konteksto, tačiau Senato demokratų mažumos lyderis Chuckas Schumeras sakė, kad jie parodė D. Trumpo panieką finansiniams sunkumams, su kuriais susiduria amerikiečių šeimos.
„D. Trumpas tikrai pasakė: „Man labai patinka infliacija.“ Prieš kameras. Kad visa Amerika girdėtų. Jo panieka jūsų atžvilgiu neturi ribų“, – socialiniame tinkle „X“ parašė Ch. Schumeris.
O Demokratų partija savo socialinių tinklų paskyroje paskelbė naują kampanijos reklamą, kurioje buvo pateiktas vaizdo įrašas su D. Trumpo komentarais.
„D. Trumpas garsiai ištarė tai, ką kiti tik tyliai galvoja – jam labai patinka infliacija. Kiekvienas amerikietis turėtų tai pamatyti“, – teigiama įraše.
Didėjanti infliacija gadina nuotaiką daugeliui amerikiečių, nes benzino, maisto produktų ir kitų būtiniausių prekių kainos smarkiai slegia daugelio gyventojų kišenę.
Vadinamoji bazinė infliacija (neįskaitant nepastovių maisto ir energijos kainų), paspartėjo nuo 2,8 proc. balandį iki 2,9 proc. gegužę. Mėnesio bazinė infliacija siekė 0,2 proc.
Infliacija jau lėtėjo, kol D. Trumpas pernai balandį įvedė plataus masto muitus, dėl kurių padidėjo daugelio prekių kainos. Nuo tada kainos šoktelėjo, o jas dar labiau pakėlė karas su Iranu, dėl kurio pabrango nafta ir dujos. Dabar pagrindinis klausimas yra, ar infliacija išnyks, jei karas baigsis ir naftos bei dujų kainos nukris, ar ji išliks net ir po karo.
Kai kurie ekonomistai nerimauja, kad kainos vis dar yra aukštos tose srityse, kurioms degalų kainos neturėtų daryti įtakos, pavyzdžiui, dantų priežiūros, automobilių remonto ir kitų paslaugų. Tuo pačiu metu darbo užmokestis auga tik nežymiai, o tai turėtų sumažinti spaudimą įmonėms toliau didinti kainas.
D. Trumpas jau anksčiau yra tvirtinęs, kad kainų šuolis bus laikinas ir kad netrukus bus pasirašyta taikos sutartis su Iranu. Jis dabar pakartojo savo prognozę, kad pasibaigus konfliktui infliacija „nukris kaip akmuo“.
Ekonomistai nesutinka su šiuo teiginiu, nes, priklausomai nuo to, kada baigsis karo veiksmai, naftos kainoms grįžti į ikikarinį lygį gali prireikti kelių mėnesių.
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