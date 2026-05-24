Marco Rubio: branduolinis susitarimas su Iranu nebus pasiektas per 72 valandas

Šie komentarai pasirodė po to, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas) nurodė savo derybininkams „neskubėti sudaryti susitarimo“ su Iranu dėl trijų mėnesių karo užbaigimo.
„Mes neatidedame to vėlesniam laikui. Branduolinės derybos yra labai techniniai klausimai. Negalima išspręsti branduolinio klausimo per 72 valandas ir ant servetėlės“, – trumpame interviu „The New York Times“ sakė M. Rubio.
„Taigi šiuo metu turime septynias ar aštuonias regiono šalis, kurios pritaria šiam požiūriui, ir esame pasirengę judėti į priekį remdamiesi šiuo požiūriu“, – sakė jis.
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